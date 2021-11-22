Изменить маршрут автобуса КМ (компенсационного), курсирующего между Крюковской и Привокзальными площадями на время реконструкции станции Крюково, планируется в декабре. Для него подготовили новую схему движения. Заводскую улицу и Старокрюковский проезд из неё исключили, чтобы автобус не стоял в пробках.

Сейчас бесплатный автобус едет от Крюковской площади к Привокзальной по Крюковской эстакаде (новому мосту), а обратно по Заводской улице, Старокрюковскому проезду (старому мосту) и Солнечной аллее. По новой схеме в обратную сторону он пойдет от Привокзальной площади по Советской улице и Крюковской эстакаде. На Советской при этом сделают выделенную полосу для автобусов, сообщили «Зеленоград.ру» в префектуре. Остановку для КМ на Привокзальной площади планируется сделать возле ТЦ «Зеленоградский» на улице Ленина. Сейчас на улицах Советской и Ленина ведется подготовка к изменению маршрута.