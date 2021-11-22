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Бесплатный автобус через станцию Крюково изменит маршрут: пойдёт по выделенной полосе и не будет ехать через старый мост 22.11.2021 ZELENOGRAD.RU

Изменить маршрут автобуса КМ (компенсационного), курсирующего между Крюковской и Привокзальными площадями на время реконструкции станции Крюково, планируется в декабре. Для него подготовили новую схему движения. Заводскую улицу и Старокрюковский проезд из неё исключили, чтобы автобус не стоял в пробках.

Сейчас бесплатный автобус едет от Крюковской площади к Привокзальной по Крюковской эстакаде (новому мосту), а обратно по Заводской улице, Старокрюковскому проезду (старому мосту) и Солнечной аллее. По новой схеме в обратную сторону он пойдет от Привокзальной площади по Советской улице и Крюковской эстакаде. На Советской при этом сделают выделенную полосу для автобусов, сообщили «Зеленоград.ру» в префектуре. Остановку для КМ на Привокзальной площади планируется сделать возле ТЦ «Зеленоградский» на улице Ленина. Сейчас на улицах Советской и Ленина ведется подготовка к изменению маршрута.

Бесплатный маршрут запустили, чтобы люди не переходили станцию Крюково по высокому и опасному мосту. Но от Крюковской площади к Привокзальной через новый мост он едет относительно быстро. А в обратную сторону медленно из-за простоев на Заводской улице и старом мосту.

Из-за реконструкции станции Крюково сесть в электричку можно только со стороны нового города. Перейти из старого города в новый и наоборот через станцию можно только по временному надземному мосту — подземные переходы закрыты.

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Метки:
общественный транспорт, станция крюково, автобусы, сюжет: временный пешеходный мост на станции крюково, автобус км
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Обсуждение
Ирина Горячева
Вчера, 17:40
Очень хорошее изменение маршрута. Остановку в сторону Крюковской площади сделать под эстакадой, перед ТЦ Зеленоградский, и перед эстакадой на существующей остановке.
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