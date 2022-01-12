Выделенная полоса для общественного транспорта появится на улице Советской с 22 января. Это односторонняя улица, которая проходит через 19-й микрорайон к Привокзальной площади параллельно Панфиловскому проспекту. Причем автобусы по выделенной полосе будут ехать навстречу потоку машин (в направлении улицы Летчицы Тарасовой). Правда, выделенную полосу уже отгородили пластиковыми столбиками, так что водители не запутаются.
Как сообщает префектура, полоса водится с тем чтобы сократить время движения компенсационных автобусов маршрута КМ, связывающих Крюковскую и Привокзальную площади. Такие маршруты были организованы на период проведения работ по реконструкции Крюковской площади и строительства нового терминала «Зеленоград» в рамках инфраструктуры МЦД-3.
Бесплатный маршрут запустили в начале сентября на время реконструкции станции Крюково, чтобы люди не переходили станцию Крюково по высокому и опасному мосту. О необходимости компенсационного автобусного маршрута «Зеленоград.ру» писал ещё до открытия моста — в конце июля. Тогда чиновники разводили руками и предлагали потерпеть. Но сразу после открытия стало понятно, что маршрут выбран неудачно: от Крюковской площади к Привокзальной через новый мост автобус едет относительно быстро, то в обратную сторону — медленно из-за простоев на Заводской улице и старом мосту. Об изменении маршрута начали говорить в октябре и обещали сделать это в декабре, но не успели. Почему на изменение маршрута потребовалось четыре месяца, неизвестно.
Сейчас бесплатный автобус едет от Крюковской площади к Привокзальной по Крюковской эстакаде (новому мосту), а обратно по Заводской улице, Старокрюковскому проезду (старому мосту) и Солнечной аллее. По новой схеме в обратную сторону он пойдет от Привокзальной площади по Советской улице и Крюковской эстакаде. Остановку для КМ на Привокзальной площади планируется сделать возле ТЦ «Зеленоградский» на улице Ленина.
Из-за реконструкции станции Крюково сесть в электричку можно только со стороны нового города. Перейти из старого города в новый и наоборот через станцию можно только по временному надземному мосту — подземные переходы закрыты.