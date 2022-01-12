Как сообщает префектура, полоса водится с тем чтобы сократить время движения компенсационных автобусов маршрута КМ, связывающих Крюковскую и Привокзальную площади. Такие маршруты были организованы на период проведения работ по реконструкции Крюковской площади и строительства нового терминала «Зеленоград» в рамках инфраструктуры МЦД-3.

Бесплатный маршрут запустили в начале сентября на время реконструкции станции Крюково, чтобы люди не переходили станцию Крюково по высокому и опасному мосту. О необходимости компенсационного автобусного маршрута «Зеленоград.ру» писал ещё до открытия моста — в конце июля. Тогда чиновники разводили руками и предлагали потерпеть. Но сразу после открытия стало понятно, что маршрут выбран неудачно: от Крюковской площади к Привокзальной через новый мост автобус едет относительно быстро, то в обратную сторону — медленно из-за простоев на Заводской улице и старом мосту. Об изменении маршрута начали говорить в октябре и обещали сделать это в декабре, но не успели. Почему на изменение маршрута потребовалось четыре месяца, неизвестно.