Вместе с малышами в вольерном комплексе сейчас девять ланей. Первых ланей привезли в Зеленоград в 2015 году — годовалых Яшу и Машу. В 2016-м у них родилась Даша, ещё через год — Глаша, а в 2018-м — самец и самка, которых по случаю проходившего в России чемпионата мира по футболу назвали в честь нападающих сборной России и сборной Аргентины — Дзюба и Месси.

В прошлом году на свет появились ещё два самца и одна самка. Этой зимой, когда оленятам исполнилось по полгода, их передали в парк отдыха «Зооферма Шихово», находящийся в Дмитровском районе, рассказали «Зеленоград.ру» в «Мосприроде». Расселение ланей необходимо, чтобы избежать близкородственных связей, агрессивной конкуренции между самцами и чтобы хватало пространства и естественной кормовой базы.

В вольерах комплекса живут также кролики и декоративные птицы: фазаны, куры, цесарки, индейки, индоутки. Посмотреть на обитателей Дома лани можно в любой день с 10 до 17 часов, кроме последнего понедельника месяца (санитарный день). Вход бесплатный.



В связи с ограничительными мерами из-за коронавируса при посещении вольерного комплекса необходимо использовать маски и перчатки и соблюдать безопасную дистанцию.

Кормить животных нельзя, но угощения принести можно (свежие овощи, яблоки). Их следует оставлять в специальном контейнере при входе.