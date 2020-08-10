У зеленоградских ланей и чёрных лебедей пополнение 10.08.2020 ZELENOGRAD.RU

Три оленёнка родились этим летом в Доме лани, расположенном недалеко от Чёрного озера, и минимум три птенца появились у чёрных лебедей на Быковом болоте в 1-м микрорайоне.

Лани

Все ланята от разных мам. Двое родились в середине июня у Маши и Глаши, ещё один ориентировочно 1 июля у Месси. Их пол ещё не выясняли, чтобы не беспокоить мам и новорождённых. Публики они пока сторонятся, предпочитая гулять в отдалении.

А вот старожил Яша охотно выходит к людям, демонстрируя шикарные молодые рога, иногда позволяет себя погладить.

Вместе с малышами в вольерном комплексе сейчас девять ланей. Первых ланей привезли в Зеленоград в 2015 году — годовалых Яшу и Машу. В 2016-м у них родилась Даша, ещё через год — Глаша, а в 2018-м — самец и самка, которых по случаю проходившего в России чемпионата мира по футболу назвали в честь нападающих сборной России и сборной Аргентины — Дзюба и Месси.

В прошлом году на свет появились ещё два самца и одна самка. Этой зимой, когда оленятам исполнилось по полгода, их передали в парк отдыха «Зооферма Шихово», находящийся в Дмитровском районе, рассказали «Зеленоград.ру» в «Мосприроде». Расселение ланей необходимо, чтобы избежать близкородственных связей, агрессивной конкуренции между самцами и чтобы хватало пространства и естественной кормовой базы.

В вольерах комплекса живут также кролики и декоративные птицы: фазаны, куры, цесарки, индейки, индоутки. Посмотреть на обитателей Дома лани можно в любой день с 10 до 17 часов, кроме последнего понедельника месяца (санитарный день). Вход бесплатный.

В связи с ограничительными мерами из-за коронавируса при посещении вольерного комплекса необходимо использовать маски и перчатки и соблюдать безопасную дистанцию.

Кормить животных нельзя, но угощения принести можно (свежие овощи, яблоки). Их следует оставлять в специальном контейнере при входе.

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Лебеди

Фото и видео лебединой пары с тремя птенцами появились в инстаграме и фейсбуке зеленоградских фотографов Екатерины Медведевой и Евгения Карамышева.

Пару чёрных лебедей на Быковом болоте поселили в 2007 году, до этого здесь обитали только белые. У семьи долго не было потомства. Наконец в 2018-м на свет появились первые шесть птенцов, двое из них не дожили до своей первой зимы. На следующий год ещё двое лебедей из оставшихся шести загадочно исчезли. На вопросы горожан префектура отвечала, что лебеди — создания вольные и могли улететь. Местные жители, которые с первых дней наблюдают за этими птицами, рассказывают, что они погибли.

В этом году после зимовки в Быково болото вернулись оставшиеся четыре лебедя. Сколько из них самцов, два или один, выяснить не удалось, но, как видно, сформировалась новая пара, успешно давшая потомство.

Специально для любителей угощать птиц — по периметру водоёма установили деревянные ящики с правильным кормом. Кормить лебедей хлебом, печеньем, чипсами и прочим, кроме размоченного зерна (например, пшеницы или ячменя) и специального корма, категорически нельзя — это для них смертельно опасно.

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Метки:
дикие животные, быково болото, природоведение, Дом лани
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