Нашли мёртвой

Мёртвую самку обнаружили на островке с птичьим домиком, когда врач приехал туда осмотреть кладку.

Доподлинно неизвестно, почему птица погибла, — никто не стал выяснять. Вероятнее всего, это произошло из-за пьяной выходки одного из отдыхающих, говорят в префектуре. В конце июня в интернете появилась видеозапись, на которой видно, как на том самом островке пьяный мужчина хватает лебедя за шею. Лебедю удалось вырваться и отлететь в сторону, но без последствий, видно, не обошлось. Однако не исключено, что погибла совсем другая самка и совсем по другой причине.

Через несколько дней после инцидента у одного из лебедей оказалась травмирована лапа. Читательница «Зеленоград.ру» рассказала, что лебедь подплыл к людям и сам показал повреждённую лапу. В управе района Матушкино тогда сообщили, что врачи приезжали на пруд, но поймать птицу не смогли, поэтому осматривали на расстоянии. Кроме того, у лебедя была неопасная травма крыла, полученная им ещё в молодости — в прошлом или позапрошлом году. Тот же это лебедь, которого хватали за шею, или нет, опять же неизвестно.