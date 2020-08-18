Четырёх лебедей выпустили в Быково болото весной — самца и трёх самок. В начале августа в пруду вместе со взрослыми плавало уже три птенца, но к тому времени месяц как пропал из виду один лебедь из старшей четвёрки. Позже выяснилось, что он погиб. Оставшиеся птицы постоянно конфликтовали, и в пятницу, 14 августа, одну из них забрали из пруда под наблюдение ветеринара. А на следующий день горожане недосчитались одного птенца. Они подозревают — тоже погиб. Рассказываем, что известно о трудной жизни лебедей в городе.
Мёртвую самку обнаружили на островке с птичьим домиком, когда врач приехал туда осмотреть кладку.
Доподлинно неизвестно, почему птица погибла, — никто не стал выяснять. Вероятнее всего, это произошло из-за пьяной выходки одного из отдыхающих, говорят в префектуре. В конце июня в интернете появилась видеозапись, на которой видно, как на том самом островке пьяный мужчина хватает лебедя за шею. Лебедю удалось вырваться и отлететь в сторону, но без последствий, видно, не обошлось. Однако не исключено, что погибла совсем другая самка и совсем по другой причине.
Через несколько дней после инцидента у одного из лебедей оказалась травмирована лапа. Читательница «Зеленоград.ру» рассказала, что лебедь подплыл к людям и сам показал повреждённую лапу. В управе района Матушкино тогда сообщили, что врачи приезжали на пруд, но поймать птицу не смогли, поэтому осматривали на расстоянии. Кроме того, у лебедя была неопасная травма крыла, полученная им ещё в молодости — в прошлом или позапрошлом году. Тот же это лебедь, которого хватали за шею, или нет, опять же неизвестно.
При осмотре кладки подсчитали, что самка снесла 10 яиц. Одно треснуло, одно птица высидела до конца. Остальные восемь решили забрать, чтобы ветеринар помог им дозреть — было похоже, что наседка сама не справляется. Так вылупились ещё два птенца. Понаблюдав за младенцами сутки, специалист подсадил их в гнездо к родителям. «Переживали, что самка не признает своих детей, но она с удовольствием приняла их», — рассказал трогательную историю глава управы района Матушкино Антон Гущин.
Оставшиеся шесть яиц специалисты какое-то время пытались выходить в надежде, что птенцы всё же вылупятся, но не случилось.
Первое потомство у пары чёрных лебедей появилось лишь в 2018 году — спустя 11 лет после того, как их поселили на Быковом болоте. Правда, местные жители рассказывают, что родителями стала вовсе не та пара, которую привезли в Зеленоград в 2007-м. Один из постоянных наблюдателей уверен, что за эти годы минимум две самки погибли, проглотив болтающиеся в воде поплавки удочек. Также, по рассказу одного ветеринара, несколько лет назад в паре заменили самца.
В прошлом году, вскоре после того как родительскую пару и четырёх подросших детишек вернули из зимнего домика в Быково болото, между птицами начались серьёзные конфликты. Местные жители наблюдали, как один из лебедей забивал другого крыльями и клювом по голове. На самом деле одним ударом крыла или клюва чёрный лебедь способен сломать человеку руку.
Были это разборки между самцами или самками, опять же неизвестно. Наблюдатели утверждают, что кто-то из молодняка нападал на мать, которая пыталась вывести новое потомство. В итоге она якобы бросила кладку, а позже люди видели, как сотрудники местной администрации доставали из пруда лебединый труп.
Вскоре пропал ещё один лебедь. Жители подозревают, что тоже погиб, но тело не видели. Префектура на обращения горожан отвечала (имея в виду при этом обоих пропавших), что лебеди — существа вольные и, вероятно, улетели. Однако, во-первых, чёрные лебеди не перелётные птицы — если и улетают из-за «семейных» конфликтов или от беспокойства, доставляемого людьми, то в большинстве случаев ненадолго и со временем возвращаются туда, где родились и/или выросли, утверждают специалисты. Во-вторых, в прошлом году лебедям дважды подрезали маховые перья, которые поддерживают птицу в полёте, обеспечивая тягу и подъёмную силу.
В этом году история с драками лебедей повторилась. Один из наблюдателей пишет, что кто-то из лебедей забил самку с повреждённым крылом, — это вторая версия гибели птицы нынешним летом.
С появлением птенцов сначала всё было мило, но вскоре одинокая самка стала вести себя агрессивно, рассказывают горожане. «Пытаясь разрушить состоявшуюся пару и добиваясь внимания единственного самца-лебедя, она устроила охоту на лебедят, щипая и таская их, — пишет один из наблюдателей. — Папа и мама сначала успешно защищали своих лебедят. Местные жители стали свидетелями яростной схватки трёх лебедей. Затем нахалка начала атаковать маму-лебедя, которая была обессилена высиживанием лебедят, поэтому оказалась слабее». Особенно горожан расстраивает, что за всем этим наблюдают дети.
Обеспокоенные горожане, как могли, «разнимали» дерущихся птиц, отгоняя их друг от друга зонтами, сумками, криками. Следом посыпались обращения в префектуру и в редакцию «Зеленоград.ру» с просьбами спасти загнанную птицу.
В пятницу врач, наблюдающий за лебедями, забрал одну из конфликтующих самок. Горожане уверены, что забрали маму птенцов, а оставшаяся самка забила одного из них и потеряла интерес к малышам, как и отец семейства. Птенцов перестали «выгуливать», теперь они плавают в основном без присмотра или только с папой, отмечают местные жители.
«Зеленоград.ру» обратился в местную администрацию за комментарием. Нам ответили, что врач забрал именно одинокую самку, а не маму, и нет оснований этому не доверять: самки отличаются весом и внешним видом. Что касается пропавшего птенца, то вполне вероятно, что он действительно погиб из-за естественного отбора — один из малышей родился ослабленным, у него были проблемы с лапками и не только с ними. Или же его могли «затоптать» люди, поскольку птицы подплывали близко к помосту. Но еще в два часа дня в субботу на пруду было три птенца, сказали «Зеленоград.ру» в управе. В ближайшую пятницу специалисты вновь осмотрят гнездо, птиц и окрестности. Сейчас ветеринарный врач и сотрудники управы делают это каждую неделю.
Чёрные лебеди — самые неизученные и одни из самых агрессивных среди сородичей. Их брачное поведение кардинально отличается от поведения белых видов лебедей. Чёрные не настолько моногамны, как белые. У них целый набор вариантов так называемого репродуктивного поведения.
По данным биологов, кроме традиционного союза из самца и самки, чёрные лебеди могут создавать однополые пары или полигамные семьи. То есть возможны варианты из двух самок или двух самцов. «В последнем случае самцы на некоторое время приглашают к себе „в гости“ даму, которая откладывает в сооруженное ими гнездо яйца. Затем самку изгоняют, и самцы сами высиживают яйца и выращивают птенцов». Бывает, что самку не изгоняют и за птенцами ухаживает вся троица.
В стандартных парах мама и папа обычно высиживают яйца по очереди, чтобы партнёр мог отдохнуть: поплавать, поесть. Но из самцов зачастую выходят плохие наседки: они забывают переворачивать яйца клювом, садятся мимо яиц.
Читательница «Зеленоград.ру» рассказала, что, по наблюдениям местных жителей, разлад между зеленоградскими лебедями произошёл ещё в период насиживания яиц. Когда мама-лебедь покинула кладку, чтобы поесть, её место заняла другая самка или самец и после этого родительницу агрессивно не подпускали к гнезду.
Так ли это и что на самом деле произошло в лебедином стане на Быковом болоте, сказать сложно, поскольку целенаправленно зеленоградских чёрных лебедей никто не контролирует.
Городская администрация не выделяет деньги на содержание лебедей — нет такой строки в бюджете. «Лебединый проект» финансируют частные лица и коммерческие организации. При этом каждую весну префект и глава управы Матушкино (в этом районе находится Быково болото) участвуют в помпезной церемонии, собственноручно выпуская лебедей из переносных ящиков в пруд.
Раньше на Быковом болоте жили белые лебеди. По рассказам старожилов, они поселились в Зеленограде почти полвека назад. Со временем лебеди стали неким зеленоградским символом. Традицию торжественно выпускать лебедей на воду после зимовки префект начал в 2001 году. На какое-то время традиция прервалась из-за гибели белых лебедей во время эпидемии птичьего гриппа (по другим сведениям, птицы чем-то отравились).
В 2007 году на «осиротевший» пруд привезли пару чёрных лебедей, и традиция возродилась. Однако много лет у них не было постоянного места зимовки, на холодный период птиц пристраивали в каких-то войсковых частях в окрестностях Зеленограда или где придётся. Только в 2013 году у зеленоградских лебедей появился собственный зимний домик. Но когда народилось первое потомство, домик стал тесен и уже приходил в негодность, да и условия для лебедей в нём были далеки от идеальных.
В прошлом году два зеленоградца взяли на себя хлопоты по обеспечению лебедей нормальными условиями зимовки. Птицам нашли приют в многофункциональном центре реабилитации и реинтродукции животных «Счастливый друг» в Новой Москве и финансировали их пребывание там.
На осень-зиму 2020/21 зеленоградские лебеди вновь отправятся туда, подтвердил «Зеленоград.ру» один из благотворителей.
Перед отправкой на зимовку у всех лебедей — взрослых и птенцов — возьмут анализы, чтобы проверить возраст, пол и здоровье, сообщили нам в управе.
Ещё одна из причин, по которой лебеди могут погибнуть, — страсть людей подкармливать диких птиц хлебом, печеньем, другими мучными изделиями, чипсами и прочей человеческой едой.
Этого категорически нельзя делать. Специально для любителей угощать лебедей — по периметру Быкова болота установили деревянные ящики с правильным кормом.
Периодически эти ящики пустуют, жалуются горожане. На самом деле это нормально — скорее всего, сами же горожане и израсходовали, развлекаясь подкормкой птиц. И на самом деле у лебедей на Быковом болоте достаточно природной еды, не нужно их перекармливать — это тоже вредно.
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