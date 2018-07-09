«Всё сложно». Почему у зеленоградских лебедей до сих пор нет детей?

«У лебедей, всё, что касается семьи, всё сложно, как и у людей, — рассказал Zelenograd.ru специалист по диким и экзотическим животным Андрей Ермаков. — Пара должна подходить друг другу, чтобы принести потомство. Если самец живет с самкой, это совсем не значит, что они будут размножаться. Лебединая пара годами может жить «как брат с сестрой» или «как друзья», а не как «муж с женой».



Некоторые ветеринары говорят, что причиной отсутствия потомства у лебедей может быть стресс — возле водоема гуляют люди, шумят, — или отсутствие условий для размножения. Условия на Быковом болоте хорошие, опровергает это мнение Ермаков. Другой ветеринар рассказал, что одного из лебедей, самца, в этой паре заменили несколько лет назад.



Чёрные лебеди, как и другие, в большинстве случаев моногамны и живут в паре до конца своей жизни или до смерти партнера. По данным биологов, около 5% самцов черных лебедей могут формировать однополые пары как в природных условиях, так и в неволе.

Раньше на Быково болото привозили белых лебедей. Эта пара погибла от отравления. В 2014 году одного лебедя из новой пары покусала собака. Птицу подлечили и вернули в следующем сезоне на Быково болото. Партнер находился во время лечения и реабилитации рядом с ней, потому что тосковал.