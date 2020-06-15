Специализированный корм не навредит птицам, в отличие от хлеба и других мучных изделий, которыми жители часто пытаются угостить лебедей. От хлеба, особенно черного, у птиц может забиться кишечник, что приведет к смерти. Под запретом также печенье и чипсы — угостить можно зерном, например, пшеницей или ячменем, но слегка размоченным.

Впервые такие кормушки поставили в 2019 году. В ящиках находится специальный корм для черных австралийских лебедей: четверо представителей именно этого вида сейчас обитают в пруду, также на пруду регулярно живут утки, а с недавних пор еще и черепаха.

На пруд все четыре птицы, отправленные осенью на зимовку в многофункциональный центр для животных под Москвой, вернулись в начале мая. Их пребывание в этом центре оплатили два неравнодушных зеленоградца и потом навещали птиц.