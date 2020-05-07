К осени 2019-го в пруду осталось только четыре лебедя. Что произошло ещё с двумя, точно неизвестно. Местный житель, который несколько десятков лет наблюдает за зеленоградскими лебедями, рассказывал «Зеленоград.ру», что одна из птиц задохнулась, проглотив поплавок. Вторую мог заклевать сородич — мужчина видел такую сцену, но не знает, это ли стало причиной исчезновения одного из лебедей. Префектура же на расспросы горожан отвечала, что лебеди — вольные птицы и могли просто улететь. Но это не точно. Горожане видели попытки птиц взлететь, которые, кажется, не увенчивались успехом из-за подрезанных крыльев.

Отдыхающие любят прикармливать лебедей, приманивать их хлебными крошками ближе к берегу. Не надо так делать — это может негативно сказаться на здоровье птиц.

В прошлом и позапрошлом году на Быковом болоте поставили специальные кормушки для лебедей — чтобы люди могли подкармливать лебедей без вреда для них. Появятся ли такие кормушки в этом году, пока не ясно: в городе продлили режим «самоизоляции» до 31 мая.