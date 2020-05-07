Зеленоградских чёрных лебедей вновь выпустили в декоративный пруд в первом микрорайоне 7 мая. По сложившейся традиции, это сделал префект, рассказал «Зеленоград.ру» осведомленный источник. Вернулись все четыре птицы, отправленные осенью на зимовку в многофункциональный центр для животных под Москвой. «Крылья им подрезали, они в полном порядке», — сказал источник.
В прежние годы знаменитая пара чёрных лебедей зимовала в построенном для них домике в пони-клубе на Алабушевской улице. В 2018-м у пары появилось потомство из шести птенцов. Двое погибли почти сразу после переселения на зимовку. Оставшимся шестерым лебедям было явно тесно в домике, рассчитанном на двух птиц, но зиму они пережили и весной 2019-го вшестером вернулись на Быково болото.
После нашей публикации о тяжёлых для лебедей условиях содержания два неравнодушных зеленоградца озаботились следующей зимовкой птиц и нашли центр реабилитации животных «Счастливый друг» с хорошими просторными вольерами. Они оплатили пребывание в реабилитационном центре зеленоградских лебедей и навещали их.
К осени 2019-го в пруду осталось только четыре лебедя. Что произошло ещё с двумя, точно неизвестно. Местный житель, который несколько десятков лет наблюдает за зеленоградскими лебедями, рассказывал «Зеленоград.ру», что одна из птиц задохнулась, проглотив поплавок. Вторую мог заклевать сородич — мужчина видел такую сцену, но не знает, это ли стало причиной исчезновения одного из лебедей. Префектура же на расспросы горожан отвечала, что лебеди — вольные птицы и могли просто улететь. Но это не точно. Горожане видели попытки птиц взлететь, которые, кажется, не увенчивались успехом из-за подрезанных крыльев.
Отдыхающие любят прикармливать лебедей, приманивать их хлебными крошками ближе к берегу. Не надо так делать — это может негативно сказаться на здоровье птиц.
В прошлом и позапрошлом году на Быковом болоте поставили специальные кормушки для лебедей — чтобы люди могли подкармливать лебедей без вреда для них. Появятся ли такие кормушки в этом году, пока не ясно: в городе продлили режим «самоизоляции» до 31 мая.