Одна из живых достопримечательностей Зеленограда — черные лебеди из пруда в 1-м микрорайоне — большую часть жизни проводят на суше. В пруд их выпускают в середине-конце мая, а уже в начале сентября увозят на зимовку. В августе прошлого года у нынешней пары появилось потомство — шесть птенцов. Zelenograd.ru посмотрел, как зимует лебединое семейство. Выясняли, построят ли для птиц новый дом и что их ждет весной.
Сейчас в выводке осталось только четыре птенца. Они уже подросли и оперились. Двое птенцов погибли через несколько недель после того, как их забрали из пруда. У лебедят обнаружили проблемы с поджелудочной железой. Скорее всего, они возникли, когда местные жители подкармливали птиц в пруду хлебом. В воде хлеб размокает и начинает бродить. Прокисшая еда крайне вредна для птичьей пищеварительной системы и смертельно опасна, тем более для птенцов.
Остальные шесть птиц ютятся на площади меньше трёх квадратных метров. Для одной пары достаточно, для двух — уже тесно. По нормам каждому лебедю в стационарном помещении полагается не менее одного квадратного метра, для пары — до двух с половиной квадратных метров.
Собственный зимний домик у зеленоградских черных лебедей Григория и Аксиньи появился только в 2013 году. Саму пару привезли в Зеленоград в 2007-м, раньше на Быковом болоте обитали только белые.
Прежде птиц в холодное время года пристраивали в разных войсковых частях вокруг Зеленограда, где не было должного ухода и что негативно сказывалось на здоровье лебедей. Старожилы рассказывают даже, что прежние белые птицы периодически не доживали в таких условиях до весны.
В 2013-м по инициативе тогдашнего главы управы района Матушкино Дмитрия Лаврова решили искать место для зимовки лебедей в Зеленограде. Лавров обратился к предпринимателям и нашлись энтузиасты, которые взяли шефство над птицами.
Зеленоградская ветеринарная клиника Polivet обеспечивает ветеринарный уход, торговый комплекс «Панфиловский» помогает финансово. Традиционно опекает и следит за судьбой лебедей депутат Алексей Горбачев как частное лицо. Как могут, помогают и другие частные лица.
«Для нас было принципиально важно нахождение лебедей зимой в Зеленограде. Так мы, во-первых, могли следить за физическим состоянием птиц, во-вторых, — организовывать экскурсии для школьников, которые смотрели на замечательных черных птиц на белом снегу», — рассказал Zelenograd.ru депутат.
После двухмесячных поисков Горбачев нашел подходящее место в зеленоградском пони-клубе «Альтис» на Алабушевской улице в СНТ «Энергетик». Хозяйка клуба Лидия согласилась присматривать за птицами, кормить, ухаживать, выделила участок под домик и большую часть расходов на содержание оплачивает из собственных денег.
Птичник построили на личные средства ветеринарного врача клиники Василия Сычева. Делали на совесть, с фундаментом. Рядом оборудовали небольшой вольер для выгула птиц. Внутри постройка отапливается электрообогревателем. Компания «Королевские окна» поставила пластиковое окно и двери. Снаружи дом промазали гидроизоляционным раствором.
Однако домик постепенно приходит в негодность. Когда строили, не учли, что лебеди будут расплескивать воду из поилок на стены и пол. В результате птичник начал подпревать, прелый запах ощущается, едва входишь в помещение. Наружную пластиковую дверь периодически заклинивает, иногда надо приложить усилие, чтобы открыть ее. Полы подгнили, местами погрызены крысами.
Главная проблема — отсутствие водоема или ванны для купания, то есть водоплавающие птицы 8 месяцев в году живут на сухом содержании. Для лебедей наличие водоема жизненно необходимо. При большой массе тела у них тонкие ноги, и только в воде они могут расслабиться, отдохнуть. Один из оставшихся птенцов, например, прихрамывает и вообще выглядит довольно слабеньким.
Оборудовать искусственный водоем — затратное предприятие. Воду необходимо менять каждый день, иначе она протухает. То же и с ванной: каждый день менять воду, чистить емкость. Старую воду надо куда-то сливать, что невозможно в нынешних условиях содержания из-за отсутствия канализации.
Была идея построить новое жилище хотя бы с небольшой ванной для выросшей лебединой семьи на крыше конюшни, но это опасно и неудобно как для ухода за птицами, так и для детских экскурсий. Да и вопрос с заменой воды остается.
Новый птичник для лебедей нужен, но нет ни подходящего места, ни средств. Лебединый проект некоммерческий, изначально благотворительный, существует исключительно на средства доброхотов, городом не финансируется. Лебеди обитают на Быковом болоте более сорока лет, сложно представить Зеленоград без них, — а строки в бюджете на содержание птиц нет.
Как будут зимовать лебеди в следующем сезоне, пока непонятно. Варианты ищут, говорит Горбачев. Параллельно готовятся к маю, когда птиц выпускают в водоем. Весной в Зеленоград приедет орнитолог из Московского зоопарка, посмотрит на предмет мальчиков-девочек, оценит физическое состояние пернатых. Лебедей окольцуют, подрежут маховые перья, чтобы они не улетели, хотя черные лебеди и не перелетные птицы.
Весной лебеди могут появиться не только в Быковом болоте, но и в других водоемах. Например, в пруду 23-го микрорайона, но точно пока неизвестно. Думали про Михайловский пруд, но он слишком грязный для лебедей, а Школьное озеро — слишком мелкое.
Лебяжий пруд планируют создать в МЖК, но поселят туда кого-то из нынешней семьи или там будут другие птицы, тоже пока неизвестно.
Если кто-то из горожан хочет помочь зеленоградским лебедям, можно написать письмо по электронной почте: udobno77@bk.ru — с темой «Лебеди». Можно узнать, какая помощь нужна и что сделать.
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
-
всё для шитья, вязания
и рукоделия
- В феврале и всегда!
-
Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.