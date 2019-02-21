Главная проблема — отсутствие водоема или ванны для купания, то есть водоплавающие птицы 8 месяцев в году живут на сухом содержании. Для лебедей наличие водоема жизненно необходимо. При большой массе тела у них тонкие ноги, и только в воде они могут расслабиться, отдохнуть. Один из оставшихся птенцов, например, прихрамывает и вообще выглядит довольно слабеньким.

Оборудовать искусственный водоем — затратное предприятие. Воду необходимо менять каждый день, иначе она протухает. То же и с ванной: каждый день менять воду, чистить емкость. Старую воду надо куда-то сливать, что невозможно в нынешних условиях содержания из-за отсутствия канализации.

Была идея построить новое жилище хотя бы с небольшой ванной для выросшей лебединой семьи на крыше конюшни, но это опасно и неудобно как для ухода за птицами, так и для детских экскурсий. Да и вопрос с заменой воды остается.

Новый птичник для лебедей нужен, но нет ни подходящего места, ни средств. Лебединый проект некоммерческий, изначально благотворительный, существует исключительно на средства доброхотов, городом не финансируется. Лебеди обитают на Быковом болоте более сорока лет, сложно представить Зеленоград без них, — а строки в бюджете на содержание птиц нет.

Как будут зимовать лебеди в следующем сезоне, пока непонятно. Варианты ищут, говорит Горбачев. Параллельно готовятся к маю, когда птиц выпускают в водоем. Весной в Зеленоград приедет орнитолог из Московского зоопарка, посмотрит на предмет мальчиков-девочек, оценит физическое состояние пернатых. Лебедей окольцуют, подрежут маховые перья, чтобы они не улетели, хотя черные лебеди и не перелетные птицы.

Весной лебеди могут появиться не только в Быковом болоте, но и в других водоемах. Например, в пруду 23-го микрорайона, но точно пока неизвестно. Думали про Михайловский пруд, но он слишком грязный для лебедей, а Школьное озеро — слишком мелкое.

Лебяжий пруд планируют создать в МЖК, но поселят туда кого-то из нынешней семьи или там будут другие птицы, тоже пока неизвестно.

Если кто-то из горожан хочет помочь зеленоградским лебедям, можно написать письмо по электронной почте: udobno77@bk.ru — с темой «Лебеди». Можно узнать, какая помощь нужна и что сделать.