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У зеленоградских лебедей появилось потомство 20.08.2018 ZELENOGRAD.RU

У пары черных птиц, обитающих на Быковом болоте, наконец-то появились лебедята — шесть птенцов плавают вместе с родителями. Птенцы пока светло-серые, но позже они поменяют окрас.

Фото: Анастасия Тараскина

Пара черных лебедей появилась на пруду Быково болото в 1 микрорайоне больше десяти лет назад, и потомство у них могло появиться несколько лет назад. «У лебедей всё сложно — как и у людей», объясняли специалисты. Пара должна подходить друг другу, чтобы принести потомство. Если самец живет с самкой, это совсем не значит, что они будут размножаться. Но у нашей пары все-таки получилось.

Видео: Анастасия Тараскина

У черных лебедей птенцы светло-серые — это нормально, говорят ветеринары. Такой окрас характерен для потомства черных лебедей. Видовой цвет у птиц — в данном случае, черный — появится к половому созреванию, то есть, к 3-4 годам.

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