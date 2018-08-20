Пара черных лебедей появилась на пруду Быково болото в 1 микрорайоне больше десяти лет назад, и потомство у них могло появиться несколько лет назад. «У лебедей всё сложно — как и у людей», объясняли специалисты. Пара должна подходить друг другу, чтобы принести потомство. Если самец живет с самкой, это совсем не значит, что они будут размножаться. Но у нашей пары все-таки получилось.