Специалисты внимательно следят за питанием лебедей, дают им сбалансированный корм и витамины. Также в птичий рацион входят трава и водоросли, которыми изобилует пруд Быково болото.

А вот еда, брошенная в воду, может забродить и вызвать у пернатых отравление. Кроме того, птицы, приученные без опаски держаться берега, могут стать легкой добычей собак.

Так пострадала одна из птиц в мае 2014 года. Собака охотничьей породы подплыла с берега и погрызла лебедя. Одни свидетели утверждали, что хозяин специально натравил пса на пернатых, другие говорили — животное само бросилось в воду.

Покусанную Аксинью лечили больше месяца. Ее партнер — лебедь Григорий сильно тосковал и беспрестанно кричал, поэтому его тоже пришлось на время перевезти в ветеринарную клинику. Вскоре пару вернули на Быково болото, а хозяина собаки разыскали и составили на него протокол. По закону, за появление с собакой без намордника и поводка в общественных местах полагается штраф. Отдельный пункт Административного кодекса посвящен «натравливанию домашнего животного на людей или животных» — подобные выходки также караются штрафом.

Не следует подкармливать и птиц на других водоемах или животных в вольерах.

В 2016 году была история, когда дети дали оленёнку чупа-чупс, а взрослых ланей пытались накормить слишком большими для них яблоками. Администрация Дома лани постоянно просит посетителей не делать этого: у животных определенный рацион, а если его нарушить, лани могут заболеть.

Годом позже, в ноябре 2017-го, на Школьном озере утки примерзли ко льду — и тоже из-за любви горожан подкармливать пернатых. Кормление уток вблизи замерзающего водоема заставляет их оставаться на этом месте, вместо того чтобы переместиться на зимовку в незамерзающую Сходню. И это может погубить птиц.