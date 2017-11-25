«Ежегодно при наступлении заморозков и становлении льда на указанном пруду водоплавающие птицы улетают на зимовку и располагаются в русле протекающей рядом реки Сходня (которая в зимний период является проточной), в связи с чем освобождение ото льда поверхности водоема (Школьного озера — Zelenograd.ru), а так же установка домиков и плотов нецелесообразна», — говорится в официальном ответе.

Управа района Силино, на территории которого находится Школьное озеро, поручила «Жилищнику Силино» и зеленоградской «Мосприроде» вывесить дополнительные таблички о запрете кормления птиц.

В «Мосприроде» Zelenograd.ru подтвердили — прикармливание птиц на водоёме, который замёрзнет, может быть губительно для них. Как утверждают эксперты-орниологи, главное и первое, в чём нуждаются любые водоплавающие птицы для успешной зимовки — незамерзающая вода. С наступлением холодов и заморозков они свободно покидают замерзающий водоём, а проблем с питанием при наличии открытой воды у них нет.

Кормление уток вблизи замерзающего водоема действительно может заставить их оставаться на этом месте. Но всем водоплавающим птицам необходимо ежедневное купание: без «водных процедур» их перо загрязнится, растреплется и отяжелеет, потеряет свои теплоизолирующие и водоотталкивающие свойства. Птица с таким оперением может промокнуть и замерзнуть, если окажется в воде, хотя для уток зимой это естественная среда обитания — их физиология и особенности (а именно, температура тела и оперение) позволяют им даже в холодной воде хорошо себя чувствовать.

Поэтому таблички, запрещающие кормление водоплавающих птиц в период осенней миграции возле замерзающего озера необходимы. «В тоже время, что зима для всех птиц — тяжёлое испытание», — отметили в «Мосприроде».