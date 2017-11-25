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МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Чтобы спасти уток на замерзающем Школьном озере — нужно перестать их кормить 23.11.2017 ZELENOGRAD.RU

«Утки примерзли на льду в озере 10 микрорайона», — такое обращение от жителя Зеленограда появилось на сайте префектуры на прошлой неделе. Этой зимой на Школьном озере, которое медленно затягиваться первым льдом, плавает, по подсчётам горожан, около полутора сотен уток. Взрослые и дети с энтузиазмом их подкармливают. Нужно перестать кормить уток и развесить побольше предупреждающих табличек на этот счёт, ответили на просьбу о помощи в префектуре — тогда утки перелетят на зимовку в незамерзающую реку Сходню.

Утки на Школьном озере чувствовали себя неплохо, пока открытой воды не осталось совсем мало
Фото: zlngrd.ru

«Ежегодно при наступлении заморозков и становлении льда на указанном пруду водоплавающие птицы улетают на зимовку и располагаются в русле протекающей рядом реки Сходня (которая в зимний период является проточной), в связи с чем освобождение ото льда поверхности водоема (Школьного озера — Zelenograd.ru), а так же установка домиков и плотов нецелесообразна», — говорится в официальном ответе.

Управа района Силино, на территории которого находится Школьное озеро, поручила «Жилищнику Силино» и зеленоградской «Мосприроде» вывесить дополнительные таблички о запрете кормления птиц.

В «Мосприроде» Zelenograd.ru подтвердили — прикармливание птиц на водоёме, который замёрзнет, может быть губительно для них. Как утверждают эксперты-орниологи, главное и первое, в чём нуждаются любые водоплавающие птицы для успешной зимовки — незамерзающая вода. С наступлением холодов и заморозков они свободно покидают замерзающий водоём, а проблем с питанием при наличии открытой воды у них нет.

Кормление уток вблизи замерзающего водоема действительно может заставить их оставаться на этом месте. Но всем водоплавающим птицам необходимо ежедневное купание: без «водных процедур» их перо загрязнится, растреплется и отяжелеет, потеряет свои теплоизолирующие и водоотталкивающие свойства. Птица с таким оперением может промокнуть и замерзнуть, если окажется в воде, хотя для уток зимой это естественная среда обитания — их физиология и особенности (а именно, температура тела и оперение) позволяют им даже в холодной воде хорошо себя чувствовать.

Поэтому таблички, запрещающие кормление водоплавающих птиц в период осенней миграции возле замерзающего озера необходимы. «В тоже время, что зима для всех птиц — тяжёлое испытание», — отметили в «Мосприроде».

Зима, утки, река Сходня — прошлой зимой там насчитали 158 крякв (84 утки и 74 селезня)
Фото: zelao.ru

Каждый год в январе на незамерзающем участке реки Сходня — в лесопарке между 12 и 9 микрорайонами — сотрудники зеленоградской «Мосприроды» проводят зимний подсчёт водоплавающих птиц, приглашая на экологическую прогулку всех желающих зеленоградцев. Этот отрезок реки — единственная незамерзающая часть водоема на территории Зеленограда и ближайших окрестностей.

Обычно в Зеленограде зимует более 100 особей уток крякв. Интересно, что уже десять лет на Сходне наблюдают и самую маленькую утку европейской части России — чирка-свистунка — вид, занесенный в Красную книгу Москвы.

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Обсуждение
Елена Копылова
25 ноября 2017
На Михайловском пруду тоже тьма тьмущая уток.
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