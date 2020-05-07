Мэр обнародовал решения о частичном возобновлении работы промышленности и строек, масочно-перчаточном режиме, продлении ограничений для остальных предприятий и пропускного режима, а также о завершении учебного года.
1. С 12 мая могут вернуться к работе предприятия промышленности и строительства, возобновляется строительство дорог, школ, детских садов и других необходимых городу объектов.
При этом на рабочие места могут вернуться только те работники, присутствие которых необходимо по технологическим причинам — все, кто может работать дистанционно, должны оставаться дома. На работу не должны выходить люди с хроническими заболеваниями и беременные женщины. Категорически не допускается присутствие лиц с повышенной температурой и признаками ОРВИ. Между работниками должно быть обеспечено социальное дистанцирование, перегородки между рабочими местами, обязательно использование масок, респираторов и перчаток. Работодатели обязаны обеспечить регулярное выборочное тестирование сотрудников на коронавирус.
2. С 12 мая на объектах торговли и в общественном транспорте Москвы вводится масочный и перчаточный режим.
Использование масок, респираторов либо других средств защиты органов дыхания, а также перчаток будет обязательным в магазинах, торговых центрах, а также при поездках на любых видах общественного транспорта и в такси.
Сеть продаж масок и перчаток будет расширена, пообещал мэр. Помимо аптек и магазинов их можно будет приобрести на станциях метро (уже можно на 15 станциях).
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3. До 31 мая продлеваются временные ограничения в работе предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей, а также режим самоизоляции граждан. «Открывать рестораны, театры, спортивные сооружения пока все-таки рано», — считает мэр.
4. В школах годовые оценки за 2019/20 учебный год выставят не позднее 15 мая.
С 18 до 31 мая для школьников 1-8-х и 10-х классов продолжится дистанционное обучение в режиме свободного посещения (консультаций) для обобщения и повторения ранее пройденного материала. Домашних заданий и оценок не будет.
Ученики 9-х и 11-х классов продолжат дистанционное обучение до 31 мая. О формате и сроках проведения экзаменов будет объявлено дополнительно.
Малые дежурные группы в начальной школе продолжат работу до 31 мая.
5. Ранее оформленные рабочие пропуска автоматически продлят до 31 мая.
Те, кто выходит на работу с 12 мая, должны заблаговременно оформить пропуска, привязав к ним номера машин, карт «Тройка», «Стрелка» и социальных карт.
Порядок получения пропусков для разовых поездок остается прежним.
6. Продлить срок действия и обменять неиспользованные билеты на общественный транспорт можно будет после 31 мая. При условии, что с 30 марта по 31 мая по ним было совершено не более 15 поездок.
Новые меры закреплены в указах №55-УМ и №56-УМ.
Собянин еще раз сообщил, что заболеваемость коронавирусом в Москве стабилизировалась, число госпитализаций с тяжелой и средней пневмонией последние две недели перестало расти, в системе здравоохранения есть запас прочности. Количество ежедневно выявляемых новых случаев заражения пока еще достаточно велико, но по большей части это связано с увеличением объемов тестирования. Взвесив все «за» и «против», столица начинает первый этап ослабления введенных ограничений, однако в случае ухудшения ситуации они могут быть введены снова, уточнил мэр.