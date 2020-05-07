Мэр обнародовал решения о частичном возобновлении работы промышленности и строек, масочно-перчаточном режиме, продлении ограничений для остальных предприятий и пропускного режима, а также о завершении учебного года.

1. С 12 мая могут вернуться к работе предприятия промышленности и строительства, возобновляется строительство дорог, школ, детских садов и других необходимых городу объектов.

При этом на рабочие места могут вернуться только те работники, присутствие которых необходимо по технологическим причинам — все, кто может работать дистанционно, должны оставаться дома. На работу не должны выходить люди с хроническими заболеваниями и беременные женщины. Категорически не допускается присутствие лиц с повышенной температурой и признаками ОРВИ. Между работниками должно быть обеспечено социальное дистанцирование, перегородки между рабочими местами, обязательно использование масок, респираторов и перчаток. Работодатели обязаны обеспечить регулярное выборочное тестирование сотрудников на коронавирус.

2. С 12 мая на объектах торговли и в общественном транспорте Москвы вводится масочный и перчаточный режим.