У утки на клумбе в парке Победы вылупились птенцы 13.06.2020 ZELENOGRAD.RU

Птенцы вылупились у утки, которая нашла необычное место гнездования в центре Зеленограда. Чтобы птицу не беспокоили, ей организовали охрану с видеонаблюдением. Сейчас утка с выводком покинули гнездо. Фотографию прислала наш читатель в инстаграме @serebrennikova_na.

Утка устроилась высиживать птенцов на декоративной клумбе в пустующем во время режима «самоизоляции» для горожан парке Победы. Это было во второй половине мая.

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«Зеленоград.ру» предупредил местные власти о необычном месте гнездования кряквы, после чего вокруг клумбы с уткой-наседкой поставили ограду.

На высиживание потомства утке требуется около месяца. В этот период она питается в основном растениями в непосредственной близости от гнезда.

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Метки:
экология, парк победы, птицы, природоведение, утка
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