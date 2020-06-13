Животные захватывают город: утка высиживает птенцов на клумбе в пустом парке
Фото: Анастасия С.
Птенцы вылупились у утки, которая нашла необычное место гнездования в центре Зеленограда. Чтобы птицу не беспокоили, ей организовали охрану с видеонаблюдением. Сейчас утка с выводком покинули гнездо. Фотографию прислала наш читатель в инстаграме @serebrennikova_na.
Утка устроилась высиживать птенцов на декоративной клумбе в пустующем во время режима «самоизоляции» для горожан парке Победы. Это было во второй половине мая.
«Зеленоград.ру» предупредил местные власти о необычном месте гнездования кряквы, после чего вокруг клумбы с уткой-наседкой поставили ограду.
На высиживание потомства утке требуется около месяца. В этот период она питается в основном растениями в непосредственной близости от гнезда.
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