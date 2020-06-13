Птенцы вылупились у утки, которая нашла необычное место гнездования в центре Зеленограда. Чтобы птицу не беспокоили, ей организовали охрану с видеонаблюдением. Сейчас утка с выводком покинули гнездо. Фотографию прислала наш читатель в инстаграме @serebrennikova_na.

Утка устроилась высиживать птенцов на декоративной клумбе в пустующем во время режима «самоизоляции» для горожан парке Победы. Это было во второй половине мая.