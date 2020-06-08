Животные захватывают город: утка высиживает птенцов на клумбе в пустом парке
Фото: instagram.com/ekaterinka.ekaterinka77
Вокруг утки, которая устроила гнездо в декоративном цветнике в центре города, поставили решётку. На ней объявление: «Просьба не беспокоить утку, она высиживает яйца. Объект находится под видеонаблюдением».
Фото: instagram.com/ekaterinka.ekaterinka77
Фотографии с огороженной уткой разместила в инстаграме @ekaterinka.ekaterinka77.
Раньше «Зеленоград.ру» публиковал фото этой утки и сообщил властям о необычном месте гнездования птицы, чтобы её оградили от лишнего беспокойства.
Крякву, высиживающую птенцов на клумбе в парке, обнаружила наша читательница Анастасия К. в середине мая. На выведение потомства утке нужно около месяца.
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