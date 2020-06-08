Фотографии с огороженной уткой разместила в инстаграме @ekaterinka.ekaterinka77.

Раньше «Зеленоград.ру» публиковал фото этой утки и сообщил властям о необычном месте гнездования птицы, чтобы её оградили от лишнего беспокойства.

Крякву, высиживающую птенцов на клумбе в парке, обнаружила наша читательница Анастасия К. в середине мая. На выведение потомства утке нужно около месяца.