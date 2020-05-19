В зеленоградских лесах стало больше птиц. И вообще карантин хорошо влияет на природу
Фото: Анастасия К.
Утку, высиживающую яйца в декоративной клумбе, обнаружила читатель «Зеленоград.ру» Анастасия К. «Утка не встаёт и не улетает», — пишет она.
В связи с карантином лесопарки и другие популярные для посещения места стали почти безлюдными, чем и воспользовалась природа. Например, в Зеленограде этой весной насчитали около ста видов птиц, хотя раньше постоянных обитателей было около 75 видов. Мэрия отмечает также, что в столицу возвращаются краснокнижные виды птиц.
На высиживание птенцов крякве нужно около месяца. Надеемся, она успеет до окончания карантина. «Зеленоград.ру» сообщил властям о необычном месте гнездования утки, чтобы её оградили от лишнего беспокойства.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
«Если не рубить старый лес, через десять лет он упадёт». Почему вырубки возле Зеленограда необходимы Истории
Активисты попытались остановить вырубку леса возле Зеленограда. Не остановили, но договорились не рубить молодые деревья Новости
Магазины могут обязать не впускать людей без масок и перчаток. Многие уже отказываются их обслуживать и предлагают средства защиты на входе Новости
Водитель зеленоградской «скорой помощи» умер от коронавируса. «Были военные на переднем крае — теперь мы», говорит его коллега Истории
Мэрия одобрила проект планировки для строительства переезда под железной дорогой. Он свяжет 14-й микрорайон и старый город Новости
Москвичей начнут бесплатно тестировать на иммунитет к коронавирусу. Будут доступны результаты отдельно по Зеленограду Новости
История деревни Савёлки: от деда первого царя из династии Романовых до нынешнего Зеленограда Истории
Дизайнер Артемий Лебедев пожертвовал 100 тысяч сыну священника из Андреевки. Ему собрали половину суммы на самое дорогое лекарство в мире Новости
Депутат Мосгордумы попросила мэра отменить перчатки. Они не помогают против инфекции, а из-за штрафов многие носят одну грязную пару Новости