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Животные захватывают город: утка высиживает птенцов на клумбе в пустом парке 19.05.2020 ZELENOGRAD.RU

Утку, высиживающую яйца в декоративной клумбе, обнаружила читатель «Зеленоград.ру» Анастасия К. «Утка не встаёт и не улетает», — пишет она.

В связи с карантином лесопарки и другие популярные для посещения места стали почти безлюдными, чем и воспользовалась природа. Например, в Зеленограде этой весной насчитали около ста видов птиц, хотя раньше постоянных обитателей было около 75 видов. Мэрия отмечает также, что в столицу возвращаются краснокнижные виды птиц.

На высиживание птенцов крякве нужно около месяца. Надеемся, она успеет до окончания карантина. «Зеленоград.ру» сообщил властям о необычном месте гнездования утки, чтобы её оградили от лишнего беспокойства.

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Метки:
экология, карантин, парк победы
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Обсуждение
Елена Премудрая
Вчера, 21:47
Сегодня на пруду у МЖК видели лысуху, откуда она там взялась? Еще неделю назад ее там не было.
Вера Зыскина
3 часа назад
Как это прекрасно, что к нам возвращаются птицы. Надеюсь, уточка благополучно высидит утят и уйдет с ними плавать в безопасное место.
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