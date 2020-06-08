В пруду Быково болото завелась одинокая черепаха 08.06.2020 ZELENOGRAD.RU

«У нас черепахи завелись в пруду», — написала в редакцию «Зеленоград.ру» Татьяна в минувший четверг после прогулки на пруду Быково болото в 1-м микрорайоне. Откуда появилась черепаха и есть ли у нее хозяин, неизвестно.

До этого на Быковом болоте обитали только лебеди. В начале мая все четыре птицы, отправленные осенью на зимовку в многофункциональный центр для животных под Москвой, вернулись на пруд. Их пребывание в этом центре оплатили два неравнодушных зеленоградца и потом навещали птиц. В 2019 году на Быковом болоте ставили специальные кормушки для лебедей, чтобы птиц можно было подкармливать без вреда для них. Появятся ли такие кормушки в этом году, пока не ясно из-за длящегося режима самоизоляции.

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А черепах можно посмотреть на альпийской горке в МЖК — несколько лет назад там сделали вольер для водоплавающих и красноухих черепашек.

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Метки:
микрорайон 1, быково болото, лебеди
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