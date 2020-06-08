До этого на Быковом болоте обитали только лебеди. В начале мая все четыре птицы, отправленные осенью на зимовку в многофункциональный центр для животных под Москвой, вернулись на пруд. Их пребывание в этом центре оплатили два неравнодушных зеленоградца и потом навещали птиц. В 2019 году на Быковом болоте ставили специальные кормушки для лебедей, чтобы птиц можно было подкармливать без вреда для них. Появятся ли такие кормушки в этом году, пока не ясно из-за длящегося режима самоизоляции.