Как рассказал Zelenograd.ru председатель товарищества собственников жилья «МЖК Зеленоград» Александр Раптовский, рептилии поселились здесь в основном благодаря местным жителям. Первая среднеазиатская черепашка появилась в жилом комплексе случайно: её заметили в маленьком пруду, который связан с каскадом фонтанов, и успели вовремя вытащить из воды. Кто подбросил сухопутную рептилию в водоём, так и не удалось выяснить. Но с тех пор о ней заботятся в МЖК.

«Прошлое лето мы начали с тремя черепахами, а к зиме их оказалось уже двадцать. Приносят, дарят, привозим из Москвы. Вчера привёз оттуда одну среднеазиатскую сухопутную», — поделился Раптовский.

Всё семейство черепашек в МЖК он нежно называет «детским садом» и говорит, что холодное лето черепахи переносят неплохо и даже ночуют на улице — «адаптируются». Зимуют водоплавающие черепахи в специально оборудованном подвале одного из жилых домов, а сухопутных жители берут на передержку.