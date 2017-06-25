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На альпийской горке в МЖК поселили черепашек 27.06.2017 ZELENOGRAD.RU

Летний сезон в зеленоградском МЖК открыли в этом году 24 черепахи — они живут на территории микрорайона с прошлого года, а холодные сезоны проводят в помещении. Сейчас «черепашьего племени» прибыло: с начала июня в прудике у фонтанов обитают четыре сухопутные среднеазиатские черепахи, две водоплавающие болотные и 18 красноухих черепашек.

Как рассказал Zelenograd.ru председатель товарищества собственников жилья «МЖК Зеленоград» Александр Раптовский, рептилии поселились здесь в основном благодаря местным жителям. Первая среднеазиатская черепашка появилась в жилом комплексе случайно: её заметили в маленьком пруду, который связан с каскадом фонтанов, и успели вовремя вытащить из воды. Кто подбросил сухопутную рептилию в водоём, так и не удалось выяснить. Но с тех пор о ней заботятся в МЖК.

«Прошлое лето мы начали с тремя черепахами, а к зиме их оказалось уже двадцать. Приносят, дарят, привозим из Москвы. Вчера привёз оттуда одну среднеазиатскую сухопутную», — поделился Раптовский.

Всё семейство черепашек в МЖК он нежно называет «детским садом» и говорит, что холодное лето черепахи переносят неплохо и даже ночуют на улице — «адаптируются». Зимуют водоплавающие черепахи в специально оборудованном подвале одного из жилых домов, а сухопутных жители берут на передержку.

Общаться с обитателями альпийской горки можно спокойно и на небольшом расстоянии. Руководство МЖК просит посетителей не трогать черепах руками, а также не кормить хлебом рыбок в соседнем пруду: у них есть свой рацион, и то, что в него не входит, может навредить им.

Появление черепашек — не единственная «фишка» МЖК. В 2013 году там организовали велогородок для детей, затем появились сад камней и лебединый пруд, а год назад — уникальный фонтан площадь часов.

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