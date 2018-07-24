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«Мы вернем черепах, если они будут жить в нормальных условиях». Подозреваемый в краже подросток рассказал, зачем забрал черепашек из МЖК 24.07.2018 ZELENOGRAD.RU

Полиция распространила фотографии трех подростков, подозреваемых в краже двух черепах, живших в загончике возле альпийской горки в зеленоградском МЖК. Один из них рассказал Zelenograd.ru, что это не кража — он забрал животных, потому что считает, что они содержатся в ужасных условиях. И готов вернуть их только на определенных условиях.

фото: @matsotik

15-летний Ярик Селивёрстов рассказал Zelenograd.ru, что занимается террариумистикой уже восемь лет. «Хочу заметить, что всем абсолютно плевать, как содержались бедные животные, — сказал Ярик. —  Террариум должен быть горизонтального типа, просторный. Черепахи бесконечно стрессуют из-за трогающих их детей, из-за стресса рептилии сильно болеют. Питание должно быть разнообразным: 80% рациона — зелёные растения, салат, 15% - овощи, 5% - фрукты. Яблоки можно давать часто, в них много полезных рептилии веществ. Что имеете вы [в МЖК]? Травка и изредка фрукты, высыпанные в кучку. Как минимум, не съеденное должно быть убрано, либо появятся насекомые».

Черепаха в обязательном порядке должна получать дополнительные витамины и кальций D3, говорит Селивёрствов. «У вас же они ни разу в жизни их не видели, ни витаминов, ни кальция. В итоге — черепахи больны, у них у всех рахит, в результате у черепах искривление костных пластин и скелета, что в будущем может её убить. Совместное проживание — когда мы увидели, это был просто ужас. Огромный самец, который если захочет, повредит и покалечит самок меньшего размера. Самки в ужасном состоянии: кривые пластины, не хватает пальцев, клюв не подрезан и мешает черепахе питаться. Эксперты сказали, что у обеих проблемы со здоровьем, а именно — вымывание кальция. У одной из самок кровоточащая трещина на панцире. Мы её помазали средством и оставили в покое, самочка в порядке. Короче говоря, это не содержание, а пытки».

«Мы их „украли“ по благим целям, и пожалуйста, очень просим вас, сделайте им достойное содержание. Мы легко их вернем, если вы послушаете», отметил Ярик. Черепашки сейчас содержатся в хороших условиях. Юноша отметил, что тоже самое скажет полиции, если его будут допрашивать. Ярик не состоит в каких-либо зоозащитных организациях, изучает экзотических животных, насекомых, рептилий, держит их дома «Обычно в зоомагазинах или торговых центрах, где держат животных, никаких правил содержания не соблюдается, людям просто наплевать на их состояние, — добавил юноша. — Мы приходим и рассказываем, как это должно быть, они слушают, обещают всё устроить. Приходим через неделю — то же самое. И надо просто либо забирать животных, либо они будут медленно умирать».

Заявление о краже двух сухопутных среднеазиатских черепах написал в полицию председатель ТСЖ «МЖК Зеленоград» Александр Раптовский. Он оценил ущерб как незначительный, тем не менее, в УВД открыли уголовное дело. Больше двадцати водоплавающих и сухопутных черепах живут в прудике и соседнем «загоне» у альпийской горки в МЖК с позапрошлого года.

Обновление: после публикации в УВД сообщили, что подростки и черепашки «нашлись». Животных вернули председателю ТСЖ «МЖК Зеленоград» Раптовскому. Будем следить за судьбой черепашек и подростков.

Кто прав в этой истории?
Подростки, которые забрали черепах, чтобы спасти
МЖК — черепахи их собственность
Все неправы
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Обсуждение
Дмитрий n3ro
Вчера, 17:11
Угадай страну - сначала сделаем, потом боремся с последствиями поступка, а потом узнаём как на самом деле надо было делать.
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