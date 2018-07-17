Больше двадцати водоплавающих и сухопутных черепах живут в прудике и соседнем «загоне» у альпийской горки в МЖК с позапрошлого года. Как рассказывал Zelenograd.ru председатель ТСЖ «МЖК Зеленоград» Александр Раптовский, первая среднеазиатская черепашка появилась в жилом комплексе случайно: её заметили в маленьком пруду, который связан с каскадом фонтанов, и успели вовремя вытащить из воды. Кто подбросил сухопутную рептилию в водоём, так и не удалось выяснить. Но с тех пор о ней заботятся в МЖК. «Приносят, дарят, привозим из Москвы», сказал Раптовский.