Две девушки и молодой человек похитили сухопутных черепах, обитающих у альпийской горки в микрорайоне МЖК. В прошлую пятницу они приехали на 12-м автобусе, убедились, что вокруг никого нет, положили двух черепах в рюкзак и уехали на том же автобусе, сообщил агентству «Москва» источник в правоохранительных органах. Кража попала на камеры видеонаблюдения. Хотя в МЖК ущерб оценивают как незначительный, полиция ищет похитителей.
Больше двадцати водоплавающих и сухопутных черепах живут в прудике и соседнем «загоне» у альпийской горки в МЖК с позапрошлого года. Как рассказывал Zelenograd.ru председатель ТСЖ «МЖК Зеленоград» Александр Раптовский, первая среднеазиатская черепашка появилась в жилом комплексе случайно: её заметили в маленьком пруду, который связан с каскадом фонтанов, и успели вовремя вытащить из воды. Кто подбросил сухопутную рептилию в водоём, так и не удалось выяснить. Но с тех пор о ней заботятся в МЖК. «Приносят, дарят, привозим из Москвы», сказал Раптовский.
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