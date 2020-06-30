Лебедь на Быковом болоте повредил лапу 30.06.2020 ZELENOGRAD.RU

У лебедя, живущего на пруду Быково болото, оказалась повреждена лапа, сообщила читательница «Зеленоград.ру». Врачи не смогли его поймать, но наблюдают за птицей на расстоянии.

По словам читательницы, лебедь подплыл и сам показал поврежденную лапу. В управе района Матушкино сообщили, что врачи приезжали на пруд, но поймать птицу не смогли, поэтому осмотрели на расстоянии. Также у лебедя изначально была травма крыла, которая не представляет угрозы для жизни, добавили в управе. Через неделю врачи осмотрят птицу еще раз.

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Метки:
дикие животные, быково болото, лебеди
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