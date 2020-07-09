Время работы: ежедневно с 10:00 до 17:00. Последний понедельник месяца — санитарный. При посещении необходимо использовать маски и перчатки, и соблюдать безопасную дистанцию. Вход бесплатный.

Также началась предварительная запись (по телефону 8-499-735-55-56) в бесплатные летние кружки:

Лесная студия «Оленёнок» с программой эколого-биологической направленности (рекомендуемый возраст участников — 6-12 лет). Ребят познакомят с местной флорой и фауной, с особо охраняемыми природными территориями Москвы и экологией города; дети смогут принять участие в полевых практиках и экскурсиях посвященных миру природы Москвы и Подмосковья.

Экологический творческий кружок «ЭкоМастерилка» для детей, любящих создавать необычные поделки (рекомендуемый возраст 8+). Здесь ребята научатся работать с разными материалами и техниками декорирования, превращать привычные предметы сувениры.

Кружок «Экологишка» для дошколят (рекомендуемый возраст 3-5 лет, с обязательным присутствием родителей) в формате экологических развивалок — игровых занятий, увлекательных эко-мастерилок, активных игр. Через процесс игры малыши проявят интерес к флоре и фауне, вдохновятся наблюдениями за природой и раскроют удивительные природные явления и процессы.

Для детей и взрослых этим летом запланированы и эколого-просветительские мероприятия, в том числе ставшие традиционными экологические чтения «Сказки под сосной». О дате начала занятий и встреч «Мосприрода» также сообщит дополнительно.

А вот «Аптекарский огород» — вольер с ароматическими и лекарственными растениями, предназначенный для тематических занятий и экскурсии — в этом году не заработает. С прошлого года его территорию собирались благоустроить и привести в порядок, но эти работы были временно приостановлены в связи с запретами и ограничениями в период эпидемии. Открытие Аптекарского огорода переносится на летний сезон 2021 года, сообщили в департаменте.