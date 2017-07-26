Трое новозеланских белых кроликов — белоснежные, пушистые и такие же коммуникабельные, как и калифорнийские. Правда, эта порода отличается спокойным, даже несколько флегматичным нравом, они менее шустрые и активные. С удовольствием поедают капустные листы и морковку, весьма плодовиты.

Новозеландских белых кроликов вывели в США в 1916 году с целью получить кролика чисто белой окраски, который при правильном содержании и интенсивном кормлении к 10-12 неделям жизни достигнет веса 2-2,5 кг. В Европу эта порода впервые попала в 1958 году и постепенно распространилась по всему континенту, а в СССР они были привезены сравнительно недавно — в 1970—1975-х годах.