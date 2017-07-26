Вольерный комплекс «Дом лани» в Никольском проезде — дом не только для грациозных ланей. По соседству с ними живут общительные белые кролики, новозеландский и калифорнийские, мускусные утки и преданные домашние индейки, цесарки и фазаны — королевские, которые не любят шума, пугливые серебряные и красавцы золотые, а также павловские курочки — однажды утраченная и заново выведенная порода со своей историей.
Про обитателей зеленоградского «Дома лани» журналистам Zelenogad.ru и нашим читателям рассказали сотрудники зеленоградского филиала «Мосприроды».
Белый кролик с темными пятнами на мордочке, лапах, хвосте и ушах и розовыми глазками — калифорнийской породы. Он пушистый и ласковый, обожает людей и с удовольствием с ними контактируют. Эта порода кроликов была выведена в начале ХХ века американским селекционером Джорджем Вестом и название получила от родного штата создателя. Кролики калифорнийской породы имеют хорошие мясные характеристики и красивую шерсть.
Трое новозеланских белых кроликов — белоснежные, пушистые и такие же коммуникабельные, как и калифорнийские. Правда, эта порода отличается спокойным, даже несколько флегматичным нравом, они менее шустрые и активные. С удовольствием поедают капустные листы и морковку, весьма плодовиты.
Новозеландских белых кроликов вывели в США в 1916 году с целью получить кролика чисто белой окраски, который при правильном содержании и интенсивном кормлении к 10-12 неделям жизни достигнет веса 2-2,5 кг. В Европу эта порода впервые попала в 1958 году и постепенно распространилась по всему континенту, а в СССР они были привезены сравнительно недавно — в 1970—1975-х годах.
Мускусные утки очень похожи на обычных уток, только тело и хвост у них длиннее. Оперение в основном чёрного цвета, но грудь, шея и голова рябые, а на крыльях — пятна белого цвета. Клюв у мускусной утки наполовину красный, а наполовину — черный. Оба цвета разделены полоской белого цвета.
В «Доме лани» таких уток три. У селезня на лбу черный бугорок из кожных покровов. Птицы практически не подают голоса: селезни шипят, а уточки покрякивают, если их спугнешь. Питаются птицы растительной и животной пищей (различными насекомыми и травой).
Родина мускусной утки — Южная Америка. Свое название птица получила от приписываемого старым особям свойства выделять в области мясистых наростов на голове жир с запахом мускуса.
Индеек, массивных птиц с маленькой головкой, в «Доме лани» тоже три. По своему характеру они быстро привыкают к человеку и очень преданы людям, которые постоянно ухаживают за ними.
Питаются индейки растительной пищей, отдавая предпочтение сухим, калорийным плодам: орехам, желудям, семенам сосны, ягодам можжевельника. Охотно включают в свой рацион мелкие семена трав, сочные ягоды мелких кустарничков, корневища, всевозможных насекомых, мелких жаб, лягушек, ящериц и змей. С удовольствием едят зелёную траву.
Индейки быстро бегают, что очень необычно для таких тяжелых птиц, и отличаются большой выносливостью. А еще индейки — одни из лучших наседок среди домашних птиц, отличающиеся замечательным терпением. Страстью индейки к насиживанию часто пользуются те, кто разводит птиц в своих хозяйствах, подкладывая ей для высиживания яйца уток, кур, фазанов.
Дикая индейка была одомашнена североамериканскими индейцами задолго до открытия Америки европейцами, отсюда и название — индейка (а не от Индии, как думают некоторые). В 1519 году индеек завезли в Испанию, а уже через несколько лет их распространили по всей Европе.
Четыре цесарки, живущие в «Доме лани» — стайные птицы, их содержат группами. Птицы передвигаться шагом, но в случае опасности могут и резво побежать. Полет у цесарок низкий и тяжелый, летают они только на небольшие расстояния. Кормят птиц различными насекомыми, травами и семенами. Самцы цесарок также принимают участие в охране потомства, что несвойственно куриным птицам.
Родина цесарки — Африка. Из всех видов цесарок была одомашнена лишь обыкновенная. Первые попытки содержания цесарок в неволе предприняли еще древние римляне и греки.
Своим названием цесарки обязаны греческому мифу о герое Мелеагре, который убил громадного свирепого кабана, посланного богиней охоты опустошать земли его отца. Однако, после этого начались споры, кто должен считаться победителем зверя, они привели к гражданской войне — и там Мелеагр случайно убил брата своей матери. Слезы сестер Мелеагра, умолявших богов не карать героя, не спасли его. Боги превратили сестёр в цесарок, пятнистое оперение которых — это следы их слез.
Два королевских фазана в «Доме лани» — самой крупной из всех фазанов породы. Самец в длину достигает более двух метров, один только его хвост размером не меньше полутора метров.
Фазаны испытывают большой стресс от громких звуков, поэтому сотрудники комплекса просят посетителей не шуметь рядом с ними. В диком виде королевский фазан обитает в горных лесах Китая.
Серебряных фазанов (другое их название — лофура серебряная) в «Доме лани» два. У самца темно-синее, почти черное с белым оперение, пышный черный хохолок и большие ярко-красные складки кожи вокруг глаз.
Эти фазаны обладают диким нравом и практически не контактируют с сотрудниками комплекса. Их невозможно приручить.
Ареал серебряного фазана включает территории Юго-Западного Китая, восточной Бирмы, юг Вьетнама, юго-запад Камбоджи, юго-восток Таиланда, Лаоса и северный остров Хайнань.
Пара золотых фазанов — одни из самых ярких представителей семейства фазановых. Самцы их окрашены очень ярко, а самочки скромно, но тоже не лишены своей прелести.
Золотых фазанов привезли в вольерный комплекс после передержки, они не сразу адаптировались к новому месту жительству: долгое время вели себя пугливо, редко показывались людям.
Родина этой нарядной птицы — Китай, обитают они на юге Забайкальской области до Амура, в Восточной Монголии и в Южном Китае. В Европе золотых фазанов можно наблюдать главным образом в неволе, однако в Средней Европе и Великобритании существуют полудикие популяции золотого фазана. Однажды нескольким завезенным в Великобританию золотым фазанам удалось бежать на волю. Птицы освоились в новой среде, начали гнездиться и вскоре образовали довольно большую популяцию на территории Уэльса, в Южной Шотландии.
Три необычных изящных курочки — хохлато-бородатые, с оперенными ногами, широким и коротким корпусом. Оперение кур павловской породы контрастное: серебристое и золотистое с черными пятнышками. Осанка красивая, движения щеголеватые.
Эти куры очень бойкие, доверчивые и коммуникабельные. Отлично приспособлены к суровым климатическим условиям России, легко выдерживают любые морозы. Такое свойство объясняется пышным оперением и чрезвычайной активностью птицы. Они неприхотливы в еде, питаются подножным кормом, собирают насекомых, семена и опавшие ягоды.
Порода изначально была выведена в конце 18 — начале 19 веков, получила своё название от села Павлова Нижегородской губернии и быстро прославилась своей красотой. Павловские куры стали настоящим эталоном для всех декоративных птиц, выведенных в России — и для иллюстраций к самым известным детским сказкам. Они принимали участие во многих выставках и получали награды со всего света.
После революции 1917 года порода практически исчезла, как и сведения о том, какие породы использовались для выведения Павловских кур. Только совместная работа научных сотрудников и селекционеров смогла привести к тому, что в 1980-х годах Павловские куры снова стали возрождаться. Ученые предполагают, что в селекции принимали участие Кохинхины из Персии и аборигенные породы кур, которые выводились в России.
А вот и лани, в «Доме лани» их проживает целая семья: мама, папа, дочка и сынок — дети родились в июне 2016 года и июне 2017, а их родителям около трёх лет.
У ланей пятнистая окраска, которая меняется в зависимости от времени года. В мае самец сбросил рога (на фото), но уже к августу он обзаведется новыми рогами. Самка — очень заботливая мама, самоотверженно охраняющая малышей. А ланята — отличные маскировщики: когда они неподвижно лежат в траве, их не так-то просто заметить среди лесного ландшафта.
Лани миролюбивые и спокойные, хорошо контактируют с людьми. Посетители комплекса частенько дают им различные имена, так как кличек у животных нет. Лани распространены в Европе и Азии, занесены в Международную Красную книгу.
На машине. Официальный адрес не всегда находится в навигаторе, поэтому попробуйте забить в него название «Дом лани», соседние ориентиры (Никольская церковь) или ближайший дом (Никольский проезд, дом 1). Сам комплекс находится через дорогу от церкви, в лесочке. Учтите, что припарковаться можно только возле дороги, а мест там совсем немного.
На автобусе. На автобусе 12 до остановки «Никольская церковь» или на автобусах 2, 10, 12, 400, 400Э до остановки «Московский проспект». Оттуда пешком 8-10 минут.
Другой маршрут. До «Дома лани» можно дойти от Черного озера и аллеи Лесные пруды. Ближайшая автобусная остановка «7-й торговый центр», автобусы 1, 2, 10, 19, 27, 31. Пешком от остановки около 15 минут. К Черному озеру можно подъехать и на машине со стороны Сосновой аллеи. Большой парковки возле озера тоже нет, в выходной день место придется поискать.
Время работы. Ежедневно 10:00 — 19:00 с мая по сентябрь. 10:00 — 17:00 с октября по апрель. Впрочем, зимовать остаются только лани.
По телефону 8(499)735-55-56 можно заказать экскурсию для группы или класса.
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