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У зеленоградских ланей спустя год родился второй детеныш 22.06.2017 ZELENOGRAD.RU

Второй олененок — или ланенок — появился на свет 17 июня. Мама охраняет его, а посетителей «Дома лани» в Никольском проезде просят не беспокоить животных.

Фото: Мосприрода

О потомстве сообщает «Мосприрода». Первый детеныш — лань-самочка — родился у пары в июне прошлого года. Мама-лань сама выведет потомство на всеобщее обозрение примерно через неделю. Ланенок начинает есть траву уже в месячном возрасте, но мать кормит его молоком почти четыре месяца. Лань прячет ребенка в траве и кустах. Посетителей просят не шуметь и не беспокоить ланей.


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