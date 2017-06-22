О потомстве сообщает «Мосприрода». Первый детеныш — лань-самочка — родился у пары в июне прошлого года. Мама-лань сама выведет потомство на всеобщее обозрение примерно через неделю. Ланенок начинает есть траву уже в месячном возрасте, но мать кормит его молоком почти четыре месяца. Лань прячет ребенка в траве и кустах. Посетителей просят не шуметь и не беспокоить ланей.



