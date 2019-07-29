«Аптекарский огород» в «Доме лани» — ботанический сад с лекарственными и ароматическими травами — планировали создать с 2015 года. По замыслу, здесь должны устраивать экскурсии, лекции и выставки, как в популярном Ботаническом саду МГУ на проспекте Мира. В этом году в огороде прошли первые занятия: «Мы посадили там кабачки, в кружке для малышей», — рассказали зеленоградские родители.
Как выглядит «Аптекарский огород» и что в нём интересного, отправился посмотреть корреспондент Zelenograd.ru.
«Огородные» занятия действительно уже проходят, подтвердили в пресс-службе столичного департамента природопользования. Семейный кружок «Экологишка» для младших дошкольников и их родителей собирается на территории вольерного комплекса «Дом лани» раз в неделю. Уроки проводятся на открытом воздухе, в формате мини-экскурсий: наблюдения за природой, садово-огородные практики и развивающие игры. На одном из практических занятий дети и родители посадили на территории «Аптекарского огорода» овощи, за которыми будут ухаживать в течение лета.
Открытых экскурсий и тематических занятий для посетителей и организованных групп в «Аптекарском огороде» пока нет. Официально открыть его планируют через год, в июле 2020 года.
«Необходимо пополнение экспозиции лекарственных растений и подсадка некоторых видов растений, погибших из-за вымерзания, — рассказали в „Мосприроде“. — После достижения растениями экспонируемого вида и завершения работ по оформлению территории „Аптекарский огород“ будет открыт для посещения».
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