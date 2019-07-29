«Огородные» занятия действительно уже проходят, подтвердили в пресс-службе столичного департамента природопользования. Семейный кружок «Экологишка» для младших дошкольников и их родителей собирается на территории вольерного комплекса «Дом лани» раз в неделю. Уроки проводятся на открытом воздухе, в формате мини-экскурсий: наблюдения за природой, садово-огородные практики и развивающие игры. На одном из практических занятий дети и родители посадили на территории «Аптекарского огорода» овощи, за которыми будут ухаживать в течение лета.

Открытых экскурсий и тематических занятий для посетителей и организованных групп в «Аптекарском огороде» пока нет. Официально открыть его планируют через год, в июле 2020 года.

«Необходимо пополнение экспозиции лекарственных растений и подсадка некоторых видов растений, погибших из-за вымерзания, — рассказали в „Мосприроде“. — После достижения растениями экспонируемого вида и завершения работ по оформлению территории „Аптекарский огород“ будет открыт для посещения».