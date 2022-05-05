«Яблоневую аллею, раз уж она так называется, надо воссоздавать»

— В целом, если есть задача сохранить яблони на Яблоневой аллее, с некоторыми можно еще поработать. Почти все они живые и нуждаются в обрезке — это вполне стандартные яблони «средней паршивости». Конечно, они похуже, чем растут у людей на дачах.

Привести их в полный порядок будет уже сложно, они очень запущенные. Эти деревья росли, как хотели, ими просто не занимались и сейчас не занимаются — обычная история для всего постсоветского времени с 1990-х. Обрезали их, как я думаю, по остаточному принципу — резали ветки, которые мешают или засыхают. Формировку кроны не делали.

Способны ли этим грамотно заниматься коммунальные службы? Смотря кто будет работать. Нужно включить в бюджет все операции по восстановлению, обосновать работы, рассчитать их стоимость, количество деревьев — сколько обрезать, сколько срубить, сколько посадить, — и написать план работ, чтобы государство выделило деньги. Это должны делать специалисты местной обслуживающей организации, у которой они должны быть — обычно это специалист-дендролог.

Для выполнения такого восстановления организация может организовать закупку или сделать всё силами своих рабочих. Чтобы прикинуть бюджет: услуги специалиста по обрезке одной яблони стоят около трех тысяч рублей без учета налогов, не включая уборку и утилизацию. То есть для работ по всем деревьям приглашенному специалисту потребуется около 500 тысяч рублей — смехотворная сумма для городского бюджета. Но можно и сэкономить — собственным рабочим обслуживающая организация уже платит зарплату, а если исходить из того, что на обрезку одной яблони нужно до часа времени, затраты могут быть в разы меньше.

На деревья, которые требуется срубить, необходимо получать порубочные билеты, это не быстрый процесс. Какие-то деревья могли бы подойти и под порубочные разрешения, возможно, каждое третье пора бы и рубить. Их, конечно, можно и оставить, но они уже умирают. В бюджет войдут также уборка, утилизация, а при подсадке саженцев — еще и эти работы. Плюс усиленный уход в течение трех лет. Оценить общую сумму сложно, нужно делать проект и считать.

Однако, Яблоневую аллею, раз уж она так называется, надо воссоздавать. Подсаживать новые саженцы там, где нет старых деревьев или где их срубают.

Если аллею будут расширять, и яблони попадут в зону производства работ — то их придётся или пересаживать на новые места, или рубить и компенсировать посадкой яблонь в новых местах. Пересадить реально, но не всегда имеет смысл. Сама компенсация озелененных участков и посадок — достаточно сложный и запутанный вопрос, регламенты написаны неясно, и тут часто включается человеческий фактор при принятии решений. Большую роль играет и общественное мнение, которое может влиять на ситуацию.