Состояние старых яблонь на Яблоневой аллее беспокоит зеленоградцев не первый год. Несколько лет назад часть деревьев срубили, многие подвергли кронированию — варварскому, как считали некоторые из наших читателей. «Зеленоград.ру» пригласил независимого специалиста осмотреть Яблоневую аллею и поделиться мнением о состоянии деревьев.
Как себя чувствуют яблони и что можно для них сделать — комментирует Дмитрий Звонка, эксперт в области арбористики, дендрологии и садоводства, основатель компании Treedoctor и трёх древесных питомников, в прошлом главный садовник ВДНХ и парка «Останкино», лесопатолог Рослесозащиты.
Наша прогулка происходит в перерыве между зимой и весной — снега уже нет, почки только проклёвываются, и яблони выглядят как пациенты на врачебном осмотре. Многие из них скоро зазеленеют всеми ветками, которыми смогут, пышная листва скроет сухие сучки. А пока все изъяны обнажены и очевидны для специалиста.
Вдоль половины Яблоневой аллеи, от Центрального проспекта до торгового центра, старых яблонь осталось довольно мало, и многие из них выглядят совсем плохо. Между ними попадаются молодые деревца, которые высаживали в 2014—2016 годы.
Дмитрий Звонка осматривает деревья и рассказывает почти о каждом:
— На этой яблоне живые ветки есть, можно убрать всё сухое, «перевершинить» на живое. Обрезать там, где начинается толстая сухая ветка.
Это дерево уже умирает, у него «чёрный рак» — заболевание, которое возникает, когда дерево теряет иммунитет: растёт рядом с оживлённой дорогой. Влияют ли зимние реагенты? Не уверен. Но тут, в придачу ко всему, подсыпали земли возле дерева — а поднимать уровень земли нельзя. Теоретически, живые ветки еще остались, немного. Правильно ли выполнена обрезка — не знаю. Зависит от того, обрезали ли их, когда они уже были сухие или были живые. Если живые — так делать не стоит, если сухие — не так страшно.
Здесь разлом — надо убирать часть дерева и обрезать боковые лишние ветки. Зачем нужна обрезка? Чтобы ветки не ломались из-за снега или плодов, не лезли в кроны соседних деревьев. Эти яблони довольно тесно посажены. Нужно формировать у них пирамидальные кроны, сейчас многие кроны свешиваются набок.
Это дерево еще живое, растёт. Вот обрезанная ветка, замазанная зеленкой — так положено, но вообще-то самому дереву замазка не нужна. Однако обрезать, оставляя срезы открытыми — это нарушение регламента, чреватое большим штрафом.
Молодые саженцы, которые здесь растут, тоже уже пора обрезать и вообще ухаживать за ними — начинать формировать кроны, чтобы они росли нормально, правильно ветвились. Это очень важно. По московским правилам обрезка выполняется до 31 марта, а вообще обрезать можно, пока почки не распустятся.
В первый год после посадки саженцы нужно поливать — до нескольких раз в месяц, по погоде. Желательно выполнить мульчирование: сделать круг у ствола, замульчировать корой или щепой, чтобы газон не рос вплотную к дереву. Газон — это тоже допустимо, только потом этот газон будут косить и повредят саженцы.
Дальше, за торговым центром в сторону студгородка МИЭТа, яблони растут гуще — здесь Яблоневая аллея оправдывает свое название. А слева от дорожки и вовсе не яблони, а высокие липы, лиственница и клен. Вероятно, ровесники яблонь и самого микрорайона, предполагает Дмитрий Звонка.
— Эта яблоня уже разломилась, и её стянули — продолжает он. — На самом деле дерево надо рубить, оно скоро умрет. Такой способ «лечения» убивает дерево. С трещинами не нужно бороться, надо было убрать отломившуюся ветку, и всё. А вообще, лучше не допускать трещин, для этого и нужна грамотная и постоянная обрезка, чтобы не было равнозначных развилок.
Вот бракованный саженец — у него как раз развилка, которая недопустима: обе ветки практически одинаковы по толщине. Нужно одну сторону сильно уменьшать, чтобы она медленнее росла, устранять их равнозначность. И все остальные развилки не должны быть равнозначными. Каждая из них — потенциальный разлом в будущем.
Здесь срезали толстый сук, глядящий на дорогу — так делать не стоит. Лучше было бы его обрезать ближе к стволу, но, конечно, не заподлицо.
А этот сук почти сухой, кора отваливается. К тому же его поела златка — вот следы, есть и следы короедов. У яблонь тоже бывают стволовые вредители, но не такие страшные, как короед для ёлок. Еще отметилась щитовка запятовидная, эти насекомые тоже сосут из дерева соки, но тут её мало.
У этой яблони полно сухих веток из-за «черного рака». Это не приговор и не значит, что дерево скоро умрёт целиком, это просто болезнь, в результате которой ветки постепенно засыхают. Если заниматься кроной и обрезкой, «черного рака» будет меньше.
Плохо ли, что яблони растут на узком газоне между дорогой и тротуаром? Это еще более-менее, хуже было бы, если бы они росли из дырок в асфальте. Но здесь яблоням достаточно темно из-за подступающего леса. На некоторых есть лишайники — видите, жёлтые ветки? Лишайники накапливаются на коре, когда дерево медленно растёт, и кора у него медленнее меняется.
Попадается и мох на деревьях, и даже улитки — мох растёт там, где темно или сыро, или бедно, или плотно. Улиткам подходят те же условия. Как они оказались на яблонях? Улитки — просто часть фауны. Они едят листья, их тоже кто-то ест — биоразнообразие.
А слева от дорожки растут очень интересные клены, то ли татарские, то ли Гиннала. Их бы тоже в порядок привести. Красивые, большие, осенью они должны быть все красные.
По другую сторону аллеи яблони тянутся вдоль леса в два густых ряда. Здесь они, кажется, выживают лучше всего, хоть и испытывают недостаток освещения.
— Эти яблони тоже надо обрезать, работать с ними, — говорит Дмитрий. — Выглядят они нормально, сухие ветки убрать, и будет хорошо.
Часть крайних деревьев лесопарка, которые растут с сильным уклоном, стоит удалить, они по определению подходят под санитарные порубочные билеты и сильно мешают яблоням. Можно было бы убрать и некоторые нижние ветки с берез, чтобы повысить освещенность для яблонь и улучшить их состояние.
— В целом, если есть задача сохранить яблони на Яблоневой аллее, с некоторыми можно еще поработать. Почти все они живые и нуждаются в обрезке — это вполне стандартные яблони «средней паршивости». Конечно, они похуже, чем растут у людей на дачах.
Привести их в полный порядок будет уже сложно, они очень запущенные. Эти деревья росли, как хотели, ими просто не занимались и сейчас не занимаются — обычная история для всего постсоветского времени с 1990-х. Обрезали их, как я думаю, по остаточному принципу — резали ветки, которые мешают или засыхают. Формировку кроны не делали.
Способны ли этим грамотно заниматься коммунальные службы? Смотря кто будет работать. Нужно включить в бюджет все операции по восстановлению, обосновать работы, рассчитать их стоимость, количество деревьев — сколько обрезать, сколько срубить, сколько посадить, — и написать план работ, чтобы государство выделило деньги. Это должны делать специалисты местной обслуживающей организации, у которой они должны быть — обычно это специалист-дендролог.
Для выполнения такого восстановления организация может организовать закупку или сделать всё силами своих рабочих. Чтобы прикинуть бюджет: услуги специалиста по обрезке одной яблони стоят около трех тысяч рублей без учета налогов, не включая уборку и утилизацию. То есть для работ по всем деревьям приглашенному специалисту потребуется около 500 тысяч рублей — смехотворная сумма для городского бюджета. Но можно и сэкономить — собственным рабочим обслуживающая организация уже платит зарплату, а если исходить из того, что на обрезку одной яблони нужно до часа времени, затраты могут быть в разы меньше.
На деревья, которые требуется срубить, необходимо получать порубочные билеты, это не быстрый процесс. Какие-то деревья могли бы подойти и под порубочные разрешения, возможно, каждое третье пора бы и рубить. Их, конечно, можно и оставить, но они уже умирают. В бюджет войдут также уборка, утилизация, а при подсадке саженцев — еще и эти работы. Плюс усиленный уход в течение трех лет. Оценить общую сумму сложно, нужно делать проект и считать.
Однако, Яблоневую аллею, раз уж она так называется, надо воссоздавать. Подсаживать новые саженцы там, где нет старых деревьев или где их срубают.
Если аллею будут расширять, и яблони попадут в зону производства работ — то их придётся или пересаживать на новые места, или рубить и компенсировать посадкой яблонь в новых местах. Пересадить реально, но не всегда имеет смысл. Сама компенсация озелененных участков и посадок — достаточно сложный и запутанный вопрос, регламенты написаны неясно, и тут часто включается человеческий фактор при принятии решений. Большую роль играет и общественное мнение, которое может влиять на ситуацию.
В префектуру неоднократно обращались зеленоградцы с просьбами посадить на Яблоневой аллее новые яблони вместо старых засохших и нормально ухаживать за ними. Старые деревья «загнулись», в частности, потому, что оказались в метре от проезжей части, тогда как норматив составляет два метра.
В августе 2018 года редакция насчитала на Яблоневой аллее больше 110 старых яблонь и 20 молодых саженцев (по официальным данным их должно было быть 26, но шесть, вероятно, не выжили). По отзывам местных жителей, еще год назад яблони выглядели гораздо лучше. А когда-то они вообще росли вдоль всей аллеи, с обеих сторон — потом аллею расширяли, сносили старые пятиэтажки и строили новые дома, уже тогда деревья заметно пострадали.
«Сегодня это аллея обрубков. Яблоки ещё висят на засыхающих деревьях, но видно, что деревья, которые могут жить до ста лет при должном уходе, находятся в плачевном состоянии» , — делилась своими мыслями наша читательница.
После публикации мы попытались выяснить, кто отвечает за состояние деревьев на Яблоневой аллее. В департаменте природопользования сообщили, что зеленые насаждения — зона ответственности владельца или пользователя земельного участка. Балансодержателем Яблоневой аллеи является ГБУ «Автомобильные дороги по Зеленоградскому АО», они и организуют уход за деревьями. При этом санитарной обрезкой веток занимается «Жилищник», в том числе по обращениям жителей.
Дать интервью или экспертное заключение по правильности обрезки и вырубки яблонь в департаменте не смогли или не захотели — сообщили только, что на Яблоневой аллее растёт 80-90 старовозрастных яблонь возрастом около 50 лет, десять из них, по оценке специалистов, находятся в неудовлетворительном состоянии. Вопрос о посадке новых деревьев, в том числе с участием горожан, а также идею зеленоградцев ввести опекунство за каждой из яблонь, как это сделали для животных в Московском зоопарке, в ведомстве оставили без комментариев
Кстати, за последние годы предметом разбирательств становились не только яблони, но и старые липы возле здания бывшей АТС, в котором сейчас работает «Пятёрочка». Новый собственник занялся обрезкой и вырубкой деревьев, как потом оказалось — часть из них повредили незаконно, за что пришлось выплатить штраф.
Ещё в 2013 году префектура предлагала расширить Яблоневую аллею, но после отрицательных отзывов жителей от этих планов отказались.
В 2019 году стало известно, что Яблоневая аллея вместе с улицей Юности попали в столичную программу благоустройства «Моя улица». Она подразумевает реконструкцию проезжей части и прилегающей территории. Поначалу благоустройство планировали провести в 2020—2021 годы. В 2020 году стало известно, что проект реконструкции готовится — проектные документы в стадии согласования, а сами работы перенесены на 2022-2023 годы.
В каком состоянии сейчас находится проект благоустройства аллеи и что там планируют делать, неизвестно — городская администрация держит эту информацию в секрете и отказывается публиковать даже готовые проекты, ссылаясь на то, что проект является интеллектуальной собственностью заказчика, хотя за всё заплачено из бюджета, то есть из налогов горожан.