Яблоки и пеньки. Что происходит с Яблоневой аллеей в Зеленограде

«Вот тут еще весной была яблоня — теперь пень»

«Когда-то яблони росли вдоль всей аллеи, с обеих сторон, — рассказывает Алёна. — Вот только у торгового центра не помню, но сейчас здесь нет даже кустов — почему, непонятно. Потом, когда расширяли дорогу и строили новые дома вместо пятиэтажек, от Центрального проспекта до бывшей „Анюты“, по другой стороне — газоны там переделывали, и яблони, видимо, просто погибли во время стройки. Знаете, как это бывает: порубочного разрешения строители не получают, но копают вокруг, обрубают дереву корни, иногда просто его ломают — дерево погибает, и его остаётся просто выкорчевать. А в другом конце аллеи больше года „ремонтировали“ трубы, и строители повредили стволы яблонь. Сохранность деревьев их совсем не интересовала».

Со стороны АТС до торгового центра яблони живы. Точнее, выживают — этим летом стало совсем очевидно, что они скорее гибнут, чем живут. Хотя стараются, и сейчас украшены множеством крупных яблок, которые некому собирать.

«Видите, ветки сохнут, отваливаются, кроны стали совсем плохие, — говорит Алёна, пока мы идём от дерева к дереву. — Местами видно, что их обрезали. То ли так неудачно провели кронирование, то ли просто нет ухода. Местами ветки отломились сами, за зиму или от старости. Рядом посадили молодые саженцы, но они выглядят немногим лучше — за ними вообще никто не ухаживает. А ведь лето было жарким. Вот раньше, в советские времена, деревья поливали… Сейчас поливают только дороги».

На месте одного свежего пня еще весной было дерево. Дальше видно второй пенёк, и третий — рядом даже яблоки лежат. Яблок вообще валяется кругом множество: на траве под яблонями, на проезжей части вдоль бордюра. Наверное, уборочные машины тут ежедневно по утрам сгребают больше яблок, чем мусора. А ветви деревьев усыпаны ими так густо, что кажется, яблок не меньше, чем листьев. Под яблонями стоит густой августовский аромат прелых плодов и яблочного варенья. Но позариться на яблочки могут только мальчишки — пару раз надкусили, «киислое!», и выбросили, да еще в футбол поиграли.