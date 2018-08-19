Яблоки и пеньки. Что происходит с Яблоневой аллеей в Зеленограде

«Люди вообще очень ненаблюдательны, Ватсон. Все погружены в себя. Вот скажите, сколько яблонь на Яблоневой аллее? 48? 75? Нет, 113…» Из них 19 засыхают и теряют кроны, особенно много таких в начале и в конце аллеи, семь недавно стали пеньками, у 11 спилили ветви — обрубки никак не обработаны. А 20 яблонь — молодые саженцы. Власти пишут, что их должно быть 26, но шесть, вероятно, не выжили.
Мы гуляем вдоль аллеи с жительницей 4 микрорайона Алёной П. «Яблоневая аллея умирает на глазах — если интересно, приходите, покажу», написала она в редакцию. И теперь рассказывает и показывает, о чем болит душа каждый раз, когда бываешь на аллее в этом году. Еще год назад яблони выглядели гораздо лучше, а теперь сухие «полускелеты» открывают аллею у самого Центрального проспекта, от остановки «Дом Быта».
«Когда-то яблони росли вдоль всей аллеи, с обеих сторон, — рассказывает Алёна. — Вот только у торгового центра не помню, но сейчас здесь нет даже кустов — почему, непонятно. Потом, когда расширяли дорогу и строили новые дома вместо пятиэтажек, от Центрального проспекта до бывшей „Анюты“, по другой стороне — газоны там переделывали, и яблони, видимо, просто погибли во время стройки. Знаете, как это бывает: порубочного разрешения строители не получают, но копают вокруг, обрубают дереву корни, иногда просто его ломают — дерево погибает, и его остаётся просто выкорчевать. А в другом конце аллеи больше года „ремонтировали“ трубы, и строители повредили стволы яблонь. Сохранность деревьев их совсем не интересовала».
Со стороны АТС до торгового центра яблони живы. Точнее, выживают — этим летом стало совсем очевидно, что они скорее гибнут, чем живут. Хотя стараются, и сейчас украшены множеством крупных яблок, которые некому собирать.
«Видите, ветки сохнут, отваливаются, кроны стали совсем плохие, — говорит Алёна, пока мы идём от дерева к дереву. — Местами видно, что их обрезали. То ли так неудачно провели кронирование, то ли просто нет ухода. Местами ветки отломились сами, за зиму или от старости. Рядом посадили молодые саженцы, но они выглядят немногим лучше — за ними вообще никто не ухаживает. А ведь лето было жарким. Вот раньше, в советские времена, деревья поливали… Сейчас поливают только дороги».
На месте одного свежего пня еще весной было дерево. Дальше видно второй пенёк, и третий — рядом даже яблоки лежат. Яблок вообще валяется кругом множество: на траве под яблонями, на проезжей части вдоль бордюра. Наверное, уборочные машины тут ежедневно по утрам сгребают больше яблок, чем мусора. А ветви деревьев усыпаны ими так густо, что кажется, яблок не меньше, чем листьев. Под яблонями стоит густой августовский аромат прелых плодов и яблочного варенья. Но позариться на яблочки могут только мальчишки — пару раз надкусили, «киислое!», и выбросили, да еще в футбол поиграли.
«Когда я была маленькая (а деревья были большими:), мы часто гуляли по аллее с дедушкой, — пишет в своём блоге другая жительница 4 микрорайона, Анна К., которая здесь выросла, а теперь растит своих детей. — Это было так необычно, россыпь яблок на деревьях в самом сердце города. Они казались какими-то особенно привлекательными, и почему-то все время хотелось нарвать их, принести домой и приготовить кучу вкусностей. Но естественно рвать яблоки в центре города никто не разрешал, поэтому приходилось играть ими в футбол и прыгать по яблочному ковру.
Потом я стала взрослее, появились романтичные нотки в мировосприятии, и теперь уже весенняя Яблоневая аллея впечатляла белым облаком цветущих деревьев. Кажется ещё в прошлом году можно было прогуляться в облаке белых лепестков. Сегодня это аллея обрубков. Яблоки ещё висят на засыхающих деревьях, но видно, что деревья, которые могут жить до 100 лет при должном уходе, сегодня в плачевном состоянии".
Вмешательство «профессионалов» оставило такое наследство, перечисляет зеленоградка: обдиры коры на месте спила ветвей — ворота для инфекций и вредителей. «Кора на яблоне восстанавливается, но только если повреждение незначительное, — цитирует она советы садоводов. — Если же кора повреждена по всей окружности, то дерево засохнет. Задиры коры срезают садовым ножом, отслоившиеся кусочки счищают твёрдой щёткой. При работе надо стараться не повредить древесину. Обязательно обработать бордосской смесью, потому что под корой могут быть личинки вредителей. Место замазать смесью глины, коровяка и золы, разведённых водой. Для надёжности место повреждения перебинтовывают натуральной тканью».
У наших яблонь ветки спилены «на пенек», обрубки иногда обработаны масляной краской, иногда нет. На многих стволах нет обработки ран, видно, что ветви пилили тупым инструментом. «Или рубили. А может, грызли?» Подвязки ветвей и опор для них нигде не видно — так ухаживает за деревьями каждый садовод, но в городе они явно «без глазу». Деревья цепляются друг за друга, ветки не выдерживают тяжести и ломаются. А молодые саженцы уже покалечены у ствола, возможно, при покосе травы.
«Пройдитесь по Яблоневой аллее, возможно, это последний год, когда вы успеете застать там яблони, — советует Анна. — Я очень хочу ошибаться и верить в то, что однажды те, кто обязан следить за состоянием деревьев проведут весь комплекс мероприятий по уходу, которые проводит любой дачник-садовод, а именно санитарную обрезку, обработку от паразитов и болезней, лечение, подкормку и укрепление ветвей. Потому что времени осталось не очень много, судя по состоянию оставшихся деревьев, по срокам рассмотрения жалоб на административных ресурсах и по способам устранения недостатков».
С таким предложением обратилась весной в префектуру жительница Зеленограда Елена Б. и пообещала, что её семья готова принять участие в празднике «Яблоня 2018»: «Прошу Вас в честь Вашего тца-летия во власти и 60-ти летия нашего города Зеленограда организовать, найти финансирование и воплотить мечту тысяч горожан в обновлении яблонь на Яблоневой аллее. На дворе уже март, а мы так ещё и не решили вопрос о высадке деревьев». И это не первое обращение к властям по поводу засыхающих яблонь.
В настоящий момент яблони в плачевном состоянии, напомнила зеленоградка и предложила — если в бюджете района недостаточно средств на саженцы, можно попросить о помощи крупные предприятия города.
«Возможно, у вас в префектуре есть чиновники, которые любят свой район, которые, когда были молодые, шли по Яблоневой аллее и любовались цветением яблонь? Отзовитесь! — взывает она. — Или вы любите только обновлять асфальтовое покрытие дорог? Конечно, люди вас не выбирали, вас просто назначили сидеть в главном здании города, но включите душу хотя бы на миг! Назовите точную дату и время когда будем высаживать молодые яблони на Яблоневой аллее?»
В ответ префектура проинформировала, что с 2014 по 2016 годы на месте удаленных яблонь уже посадили 26 саженцев (12 и 14 соответственно), а «Мосприрода» занималась санитарной обрезкой сухих ветвей, еще одну яблоню пришлось удалить. В мае 2016-го управа Савёлки совместно с представителями «Мосприроды» обследовали состояние деревьев и вынесли заключение: яблоням больше 40 лет, они растут в стесненных условиях, на газоне между проезжей частью и пешеходной дорожкой — при этом норматив в 2 метра до проезжей части, установленный в Москве, не выдерживается, расстояние составляет не более метра. Всё это приводит к болезням деревьев и их последующему усыханию.
«В случае утраты деревьев будут организованы мероприятия по компенсационной высадке» , — пообещал зампрефекта Олег Панин. Но о сроках посадок ничего не уточнил.
А ведь это было бы неплохим подарком городу к дню рождения — посадить яблони хотя бы взамен тех, которые спилили в этом году. Еще лучше — превратить Яблоневую аллею в аллею именных яблонь, молодых и старых, у каждой из которых были бы свои «хозяева», вместе с городскими службами опекающие деревья. Яблоневые аллеи и сады не вырастают сами, их сажают и выращивают люди. Чтобы десятилетия спустя от аллеи не осталось одно название.
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Про народ они не думают
У них то дачки в живописных местах где нибудь на Канарах уже есть. А всякие там аллеи Зеленограда им не интересны...
Месяц назад, рядом с нашим корпусом, женщина посадила кустики. Просто женщина, которая решила озеленить небольшой участок рядом с домом. 2 дня наблюдала как она сажала.
Сказать что с этими кустиками сделала власть? Уже догадались. Выкопали!
По поводу озеленения во дворах 20-ого района писала в Префектуру. Ответ офигительный: вдоль дороги (где то там) высадили сколько то там деревьев.
Инициативу жителей рубят на корню в прямом смысле
Когда вырубали деревья в лесопарке после короеда, было понятно, ходила потом сажать на субботник, а что теперь происходит...Деньги, деньги и деньги...