Реакция жителей

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Роман саркастически замечает, что дети недалекого будущего станут спрашивать родителей, почему аллея называется Яблоневой. Так уже произошло с другими аллеями Зеленограда — Сосновой, Каштановой — трудно понять, почему они так называются.

Ольга считает, что большой беды нет — посадят новые яблони, как это уже сделали возле 609-й школы и здания бывшей АТС. Но ухаживать надо и за молодыми деревьями. Новые яблони уже сейчас выглядят заброшенными.

Проблема на Яблоневой аллее не только с деревьями — нужно и кусты подстричь, особенно возле выезда от «Атака» и школы, пишет Мария. Из-за разросшихся кустов плохой обзор для водителей и пешеходов. В ответ на это представитель зеленоградской префектуры ответил, что «работы по санитарной обрезке кустарников организованы». Но про деревья ничего не сказал.

Ольга П. высказала мнение многих: мол, властям не до яблонь, всё время уходит на «плитку и бордюры».

Дмитрий говорит, что деревья требуют внимания не только на Яблоневой, но по всему городу. Они изуродованы отвалами снегоуборщиков, антигололёдными химическими коктейлями, у многих почти не осталось коры. Иван добавляет, что в городе должна быть профессиональная бригада, отвечающая за деревья.

Но Александра призывает никого не ждать, а сажать деревья самостоятельно: «Идите в лес, принесите маленькое деревце и посадите — будут зеленые дворы и проезды». Она ссылается на опыт 15-го микрорайона, где люди так и делали. «И поверьте, пока в интернете впустую треплются, у нас выросли здоровые деревья». Но Анастасия объясняет ей, что такая самовольная посадка может быть незаконна.