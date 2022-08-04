Ещё две яблони спилили на Яблоневой аллее. Деревьев там становится всё меньше, они в запущенном состоянии. Эксперты считают, что возродить аллею всё ещё можно, если подойти к этому делу не по остаточному принципу. А читатели «Зеленоград.ру» призывают власти не ждать, пока от Яблоневой аллеи останется одно название, и начать следить за городскими деревьями уже сейчас.
В мае мы прошли по Яблоневой аллее с экспертом в области арбористики, дендрологии и садоводства Дмитрием Звонкой. Он осмотрел деревья и его вердикт вкратце такой: «Почти все они живые и нуждаются в обрезке — это вполне стандартные яблони „средней паршивости“. Конечно, они похуже, чем растут у людей на дачах. Привести их в полный порядок будет уже сложно, они очень запущенные. Эти деревья росли, как хотели, ими просто не занимались и сейчас не занимаются — обычная история для всего постсоветского времени с 1990-х. Формировку кроны не делали, только резали ветки, которые мешают или засыхают». Но возродить аллею всё ещё можно, если подойти к этому делу не по остаточному принципу, считает эксперт.
Эту новость бурно обсуждают читатели «Зеленоград.ру» вконтакте и телеграме.
Роман саркастически замечает, что дети недалекого будущего станут спрашивать родителей, почему аллея называется Яблоневой. Так уже произошло с другими аллеями Зеленограда — Сосновой, Каштановой — трудно понять, почему они так называются.
Ольга считает, что большой беды нет — посадят новые яблони, как это уже сделали возле 609-й школы и здания бывшей АТС. Но ухаживать надо и за молодыми деревьями. Новые яблони уже сейчас выглядят заброшенными.
Проблема на Яблоневой аллее не только с деревьями — нужно и кусты подстричь, особенно возле выезда от «Атака» и школы, пишет Мария. Из-за разросшихся кустов плохой обзор для водителей и пешеходов. В ответ на это представитель зеленоградской префектуры ответил, что «работы по санитарной обрезке кустарников организованы». Но про деревья ничего не сказал.
Ольга П. высказала мнение многих: мол, властям не до яблонь, всё время уходит на «плитку и бордюры».
Дмитрий говорит, что деревья требуют внимания не только на Яблоневой, но по всему городу. Они изуродованы отвалами снегоуборщиков, антигололёдными химическими коктейлями, у многих почти не осталось коры. Иван добавляет, что в городе должна быть профессиональная бригада, отвечающая за деревья.
Но Александра призывает никого не ждать, а сажать деревья самостоятельно: «Идите в лес, принесите маленькое деревце и посадите — будут зеленые дворы и проезды». Она ссылается на опыт 15-го микрорайона, где люди так и делали. «И поверьте, пока в интернете впустую треплются, у нас выросли здоровые деревья». Но Анастасия объясняет ей, что такая самовольная посадка может быть незаконна.