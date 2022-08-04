Ещё два дерева выпилили из Яблоневой аллеи. Люди бурно реагируют на запущенное состояние деревьев по всему городу 04.08.2022 ZELENOGRAD.RU

Ещё две яблони спилили на Яблоневой аллее. Деревьев там становится всё меньше, они в запущенном состоянии. Эксперты считают, что возродить аллею всё ещё можно, если подойти к этому делу не по остаточному принципу. А читатели «Зеленоград.ру» призывают власти не ждать, пока от Яблоневой аллеи останется одно название, и начать следить за городскими деревьями уже сейчас.

В мае мы прошли по Яблоневой аллее с экспертом в области арбористики, дендрологии и садоводства Дмитрием Звонкой. Он осмотрел деревья и его вердикт вкратце такой: «Почти все они живые и нуждаются в обрезке — это вполне стандартные яблони „средней паршивости“. Конечно, они похуже, чем растут у людей на дачах. Привести их в полный порядок будет уже сложно, они очень запущенные. Эти деревья росли, как хотели, ими просто не занимались и сейчас не занимаются — обычная история для всего постсоветского времени с 1990-х. Формировку кроны не делали, только резали ветки, которые мешают или засыхают». Но возродить аллею всё ещё можно, если подойти к этому делу не по остаточному принципу, считает эксперт.

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Реакция жителей

Эту новость бурно обсуждают читатели «Зеленоград.ру» вконтакте и телеграме.

Роман саркастически замечает, что дети недалекого будущего станут спрашивать родителей, почему аллея называется Яблоневой. Так уже произошло с другими аллеями Зеленограда — Сосновой, Каштановой — трудно понять, почему они так называются.

Ольга считает, что большой беды нет — посадят новые яблони, как это уже сделали возле 609-й школы и здания бывшей АТС. Но ухаживать надо и за молодыми деревьями. Новые яблони уже сейчас выглядят заброшенными.

Проблема на Яблоневой аллее не только с деревьями — нужно и кусты подстричь, особенно возле выезда от «Атака» и школы, пишет Мария. Из-за разросшихся кустов плохой обзор для водителей и пешеходов. В ответ на это представитель зеленоградской префектуры ответил, что «работы по санитарной обрезке кустарников организованы». Но про деревья ничего не сказал.

Ольга П. высказала мнение многих: мол, властям не до яблонь, всё время уходит на «плитку и бордюры».

Дмитрий говорит, что деревья требуют внимания не только на Яблоневой, но по всему городу. Они изуродованы отвалами снегоуборщиков, антигололёдными химическими коктейлями, у многих почти не осталось коры. Иван добавляет, что в городе должна быть профессиональная бригада, отвечающая за деревья.

Но Александра призывает никого не ждать, а сажать деревья самостоятельно: «Идите в лес, принесите маленькое деревце и посадите — будут зеленые дворы и проезды». Она ссылается на опыт 15-го микрорайона, где люди так и делали. «И поверьте, пока в интернете впустую треплются, у нас выросли здоровые деревья». Но Анастасия объясняет ей, что такая самовольная посадка может быть незаконна.

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Метки:
озеленение, микрорайон 3, яблоневая аллея
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