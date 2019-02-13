Нечто похожее, возможно, ждёт улицу Юности и Яблоневую аллею, которые включили в программу благоустройства «Моя улица». Проект планируется выполнить в этом году, а его реализация — в 2020—2021 году, сказал в эфире радио «Зеленоград сегодня» зампрефекта Олег Панин. Что конкретно там планируется делать, он не сказал, но отметил, что все пожелания жителей будут учитываться.

Префектура предлагала расширить Яблоневую аллею еще в 2013 году, но после отрицательных отзывов жителей от этих планов отказались. Что касается пожеланий жителей, то в префектуру неоднократно обращались с просьбами посадить на Яблоневой аллее новые яблони вместо старых засохших и нормально ухаживать за ними. Старые деревья «загнулись», в частности, потому, что оказались в метре от проезжей части, тогда как норматив составляет два метра.

Улицу Юности в рамках программы «Моя улица» планировалось реконструировать только в одном месте — на территории, прилегающей к «Ведогонь-театру».

Заказчик реконструкции Центрального и Панфиловского проспектов, улицы Юности и Яблоневой аллеи — департамент капитального ремонта. Это же столичное ведомство занималось реконструкцией площади Юности.