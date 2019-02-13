Реконструкция проезжей части и прилегающей территории на улице Юности и Яблоневой аллее запланированы на 2020-2021 годы. В проектах обещают учесть пожелания жителей.
«Моя улица» — программа комплексного благоустройства улиц Москвы, включающая обновление или расширение пешеходных зон, тротуаров, освещения, создание велосипедных дорожек, посадку деревьев, установку скамеек и т. п. Одна из главных целей программы — реконструкция улиц и создание благоприятной среды для горожан.
В этом и следующем годах подобная реконструкция ждет Центральный и Панфиловский проспект, сейчас проекты проходят экспертизу. Ранее представили предпроектные предложения: дополнительные полосы движения, новые пешеходные переходы со светофорами и без, выделенная полоса для автобусов от пересечения Центрального проспекта с улицей Юности до поворота к «Флейте», разделитель встречного движения, велодорожки, парковки. Специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) позже заявили, что проект нуждается в доработке. Как именно его доработали, неизвестно.
Нечто похожее, возможно, ждёт улицу Юности и Яблоневую аллею, которые включили в программу благоустройства «Моя улица». Проект планируется выполнить в этом году, а его реализация — в 2020—2021 году, сказал в эфире радио «Зеленоград сегодня» зампрефекта Олег Панин. Что конкретно там планируется делать, он не сказал, но отметил, что все пожелания жителей будут учитываться.
Префектура предлагала расширить Яблоневую аллею еще в 2013 году, но после отрицательных отзывов жителей от этих планов отказались. Что касается пожеланий жителей, то в префектуру неоднократно обращались с просьбами посадить на Яблоневой аллее новые яблони вместо старых засохших и нормально ухаживать за ними. Старые деревья «загнулись», в частности, потому, что оказались в метре от проезжей части, тогда как норматив составляет два метра.
Улицу Юности в рамках программы «Моя улица» планировалось реконструировать только в одном месте — на территории, прилегающей к «Ведогонь-театру».
Заказчик реконструкции Центрального и Панфиловского проспектов, улицы Юности и Яблоневой аллеи — департамент капитального ремонта. Это же столичное ведомство занималось реконструкцией площади Юности.
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