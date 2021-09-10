Имя дендролога Эдиссона Дашкова почти не известно горожанам, хотя именно ему наш город обязан своей зелёной архитектурой: тенистыми парками, стройными аллеями, утопающими в зелени проспектами и дворами. Это ему в 1960-80-х годах довелось воплощать в жизнь концепцию города-сада. Город строили коллеги Дашкова — зодчие, а превращение спутника в сад стало его заботой.

Он говорил: «Всё это будет цвести в разное время одно за другим, а осенью всё станет разноцветным! Представляете, какие картины тогда будут!» — вспоминает коллега Дашкова. — И ещё говорил: «Поймите, это всё после нас останется!»

И действительно, деревья остались — парки и лесопарки, аллеи, бульвары, цветники. Но имени Дашкова нет на карте города и не сохранилось ни в одном из городских названий. Несколько лет назад инициативу дать имя «Дашков лес» лесопарку между 4-м и 12-м микрорайонами — поддержали местные депутаты, но дальше дело не пошло.

Рассказываем о человеке, который сделал Зеленоград зелёным и собираем подписи за увековечивание его имени.