Продолжаем разбираться в варварском повреждении нескольких деревьев этим летом на Яблоневой аллее возле бывшей АТС. Новый собственник утверждает, что на вырубку деревьев у него было предписание экологического контроля. При этом чиновники из департамента природопользования утверждали, что возбудили дело за порчу деревьев, но не говорили, кто виновник и как он был наказан.

После публикации об этом противоречии в редакцию «Зеленоград.ру» анонимно прислали копию предписания на вырубку и обрезку деревьев, выданное собственнику здания бывшей АТС департаментом природопользования и охраны окружающей среды. Предписание подписано начальником зеленоградского отдела экологического контроля Светланой Войтович. Документ датирован 13 июня. Деревья вырубили 15 июня. К документу должен быть приложен план-схема — где конкретно вырубать и обрезать деревья, — но он остался за кадром.

В предписании говорится о вырубке трех деревьев и санитарной обрезке двенадцати. А в летнем инциденте повредили шесть деревьев. Выяснилось, что речь о разных деревьях, это два случая: в одном действовали законно, в другом — нет.