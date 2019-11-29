За повреждение деревьев на Яблоневой аллее кто-то заплатил 50 тысяч. Кто именно — неизвестно 29.11.2019 ZELENOGRAD.RU

Продолжаем разбираться в варварском повреждении нескольких деревьев этим летом на Яблоневой аллее возле бывшей АТС. Новый собственник утверждает, что на вырубку деревьев у него было предписание экологического контроля. При этом чиновники из департамента природопользования утверждали, что возбудили дело за порчу деревьев, но не говорили, кто виновник и как он был наказан.

После публикации об этом противоречии в редакцию «Зеленоград.ру» анонимно прислали копию предписания на вырубку и обрезку деревьев, выданное собственнику здания бывшей АТС департаментом природопользования и охраны окружающей среды. Предписание подписано начальником зеленоградского отдела экологического контроля Светланой Войтович. Документ датирован 13 июня. Деревья вырубили 15 июня. К документу должен быть приложен план-схема — где конкретно вырубать и обрезать деревья, — но он остался за кадром.

В предписании говорится о вырубке трех деревьев и санитарной обрезке двенадцати. А в летнем инциденте повредили шесть деревьев. Выяснилось, что речь о разных деревьях, это два случая: в одном действовали законно, в другом — нет.

Владелец здания действовал у себя на территории — то есть в границах участка, на котором стоит бывшая АТС, — законно, поскольку имел порубочные билеты, утверждает департамент (он и выдает такие билеты).

А вот шесть поврежденных лип растут на городской территории вдоль Яблоневой аллеи, пояснили «Зеленоград.ру» в департаменте природопользования. «Виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей по части 2 статьи 4.18 Кодекса об административных правонарушениях Москвы», — сообщили в ведомстве. Статья 4.18 — это «повреждение зеленых насаждений», а часть 2 подразумевает, что деревья были повреждены с применением техники (транспортных средств, механизмов и т. п.). Судя про сумме штрафа, он наложен на должностное лицо (для граждан он намного меньше — 4-4,5 тысячи).

В департаменте уточнили, что шесть лип повредили «не до степени прекращения роста». То есть расти еще, возможно, будут. Под повреждением до степени прекращения роста понимается уничтожение или раздробление части растения — корней, ствола, ветвей, — после чего оно не сможет продолжать расти.

Что это за виновное лицо, в департаменте уточнить отказались. Соответствующий вопрос в запросе редакции «Зеленоград.ру» проигнорировали. Редакция продолжит выяснять, кто именно виноват в повреждении деревьев — владелец здания АТС, городские службы или кто-то ещё.

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Как вы думаете, кого оштрафовал департамент природопользования?
Собственника здания
Какую-то городскую службу
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За повреждение деревьев на Яблоневой аллее кто-то заплатил 50 тысяч. Кто именно — неизвестно Новости
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