Прохожие: «Срубить легко, а попробуй вырастить!»

Жители близлежащих домов крайне недовольны обрубками вместо старых лип вдоль аллеи. Прохожие высказываются резко: «Вандалы! Разбойники! Сволочи! (это самые мягкие эпитеты)… Деревья-то сгубили. Сколько лет пройдет, пока они вырастут такими?» «Всё вырубят и в бетон закатают», резюмируют граждане.

Раскидистым липам было много лет, и сейчас липы как раз цвели. «Такие красивые мощные липы были… Вчера утром тут шла — такая красота, запах на всю округу!» — поделилась с корреспондентом Zelenograd.ru местная жительница. Многие крайне негативно отзывались в адрес виновных и требовали их найти. Или действовать более радикально: «Тут не ахать, тут уже морды бить надо!»

Некоторые горожане уже связали вырубку с планами строительства сквозной дороги от Яблоневой аллеи к Московскому проспекту для новосёлов строящегося коммерческого жилого комплекса за «Флейтой». Эту дорогу решено не строить по итогам публичных слушаний (в отличие от проезда от Центрального проспекта к Московскому мимо корпуса 360 — этот проект утвердили). Но люди всё равно в напряжении, которое усугубляется глобальными раскопками газонов на Центральном проспекте и в начале Яблоневой аллеи — там тоже страдают деревья.