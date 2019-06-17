Высокие липы, растущие возле забора бывшей АТС в 3 микрорайоне, срубили и радикально обрезали в минувшие выходные. Говорят, это сделал новый владелец здания, чтобы фасад был виден с дороги. Разрешения на вырубку деревьев у него не было — полиция возбудила административное дело.
Обрезка крон лип проводилась без разрешительной документации, и фактически это повреждение зеленых насаждений, сообщили Zelenograd.ru в пресс-службе столичного департамента природопользования. 15 июня зеленоградский отдел экологического конроля совершил оперативный выезд на место инцидента. Возбуждено дело об административном правонарушении, проводится расследование, по результатам которого будет принято решение о привлечении виновных лиц к ответственности.
В районном «Жилищнике», который должен следить за деревьями на Яблоневой аллее, ответили, что пока разбираются в ситуации и ничего не могут сказать о вырубке.
Жители близлежащих домов крайне недовольны обрубками вместо старых лип вдоль аллеи. Прохожие высказываются резко: «Вандалы! Разбойники! Сволочи! (это самые мягкие эпитеты)… Деревья-то сгубили. Сколько лет пройдет, пока они вырастут такими?» «Всё вырубят и в бетон закатают», резюмируют граждане.
Раскидистым липам было много лет, и сейчас липы как раз цвели. «Такие красивые мощные липы были… Вчера утром тут шла — такая красота, запах на всю округу!» — поделилась с корреспондентом Zelenograd.ru местная жительница. Многие крайне негативно отзывались в адрес виновных и требовали их найти. Или действовать более радикально: «Тут не ахать, тут уже морды бить надо!»
Некоторые горожане уже связали вырубку с планами строительства сквозной дороги от Яблоневой аллеи к Московскому проспекту для новосёлов строящегося коммерческого жилого комплекса за «Флейтой». Эту дорогу решено не строить по итогам публичных слушаний (в отличие от проезда от Центрального проспекта к Московскому мимо корпуса 360 — этот проект утвердили). Но люди всё равно в напряжении, которое усугубляется глобальными раскопками газонов на Центральном проспекте и в начале Яблоневой аллеи — там тоже страдают деревья.
Старейшая зеленоградская телефонная станция (корпус 322) закрылась четыре года назад. Здание находилось в собственности ЗАО «МГТС-Недвижимость», пустые помещения сдавались в аренду АО «Бизнес-Недвижимость» (входит в структуру холдинга АФК «Система»). В прошлом году здание продали пивоваренному заводу, рассказал Zelenograd.ru источник, знакомый с ситуацией. Владелец намерен открыть бизнес-центр с офисными площадями, сейчас идет капитальный ремонт. Высокие деревья закрывают здание, его не видно с Яблоневой аллеи, а собственнику это не выгодно — баннер или вывеску не будет видно.
Новый «пивной» собственник здания обратился к московским властям с просьбой изменить вид разрешенного использования здания и участка, на котором оно стоит. По данным Росреестра, участок по-прежнему предназначен для для эксплуатации производственных предприятий АТС, а само здание находится в частной собственности. Москомархитектура разрабатывает проект внесения изменений в правила землепользования и застройки для этого участка и здания. Это значит, что когда проект будет готов, его должны представить жителям на публичных слушаниях, где новый владелец расскажет о своих планах. Дата слушаний еще не назначена.
В Москомархитектуре сообщили, что собственник в момент обращения к властям не определился с использованием здания. Хотел открыть торговый центр или «что-то ещё». Планировал и благоустроить территорию возле бывшей АТС.
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