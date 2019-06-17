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На Яблоневой аллее жестоко обрубили несколько деревьев. Полиция ведёт расследование 17.06.2019 ZELENOGRAD.RU

Высокие липы, растущие возле забора бывшей АТС в 3 микрорайоне, срубили и радикально обрезали в минувшие выходные. Говорят, это сделал новый владелец здания, чтобы фасад был виден с дороги. Разрешения на вырубку деревьев у него не было — полиция возбудила административное дело.

Обрезка крон лип проводилась без разрешительной документации, и фактически это повреждение зеленых насаждений, сообщили Zelenograd.ru в пресс-службе столичного департамента природопользования. 15 июня зеленоградский отдел экологического конроля совершил оперативный выезд на место инцидента. Возбуждено дело об административном правонарушении, проводится расследование, по результатам которого будет принято решение о привлечении виновных лиц к ответственности.

В районном «Жилищнике», который должен следить за деревьями на Яблоневой аллее, ответили, что пока разбираются в ситуации и ничего не могут сказать о вырубке.

Прохожие: «Срубить легко, а попробуй вырастить!»

Жители близлежащих домов крайне недовольны обрубками вместо старых лип вдоль аллеи. Прохожие высказываются резко: «Вандалы! Разбойники! Сволочи! (это самые мягкие эпитеты)… Деревья-то сгубили. Сколько лет пройдет, пока они вырастут такими?» «Всё вырубят и в бетон закатают», резюмируют граждане.

Раскидистым липам было много лет, и сейчас липы как раз цвели. «Такие красивые мощные липы были… Вчера утром тут шла — такая красота, запах на всю округу!» — поделилась с корреспондентом Zelenograd.ru местная жительница. Многие крайне негативно отзывались в адрес виновных и требовали их найти. Или действовать более радикально: «Тут не ахать, тут уже морды бить надо!»

Некоторые горожане уже связали вырубку с планами строительства сквозной дороги от Яблоневой аллеи к Московскому проспекту для новосёлов строящегося коммерческого жилого комплекса за «Флейтой». Эту дорогу решено не строить по итогам публичных слушаний (в отличие от проезда от Центрального проспекта к Московскому мимо корпуса 360 — этот проект утвердили). Но люди всё равно в напряжении, которое усугубляется глобальными раскопками газонов на Центральном проспекте и в начале Яблоневой аллеи — там тоже страдают деревья.

Ради чего спилили липы

Старейшая зеленоградская телефонная станция (корпус 322) закрылась четыре года назад. Здание находилось в собственности ЗАО «МГТС-Недвижимость», пустые помещения сдавались в аренду АО «Бизнес-Недвижимость» (входит в структуру холдинга АФК «Система»). В прошлом году здание продали пивоваренному заводу, рассказал Zelenograd.ru источник, знакомый с ситуацией. Владелец намерен открыть бизнес-центр с офисными площадями, сейчас идет капитальный ремонт. Высокие деревья закрывают здание, его не видно с Яблоневой аллеи, а собственнику это не выгодно — баннер или вывеску не будет видно.

Новый «пивной» собственник здания обратился к московским властям с просьбой изменить вид разрешенного использования здания и участка, на котором оно стоит. По данным Росреестра, участок по-прежнему предназначен для для эксплуатации производственных предприятий АТС, а само здание находится в частной собственности. Москомархитектура разрабатывает проект внесения изменений в правила землепользования и застройки для этого участка и здания. Это значит, что когда проект будет готов, его должны представить жителям на публичных слушаниях, где новый владелец расскажет о своих планах. Дата слушаний еще не назначена.

В Москомархитектуре сообщили, что собственник в момент обращения к властям не определился с использованием здания. Хотел открыть торговый центр или «что-то ещё». Планировал и благоустроить территорию возле бывшей АТС.

Как нужно наказать виновника обрубки деревьев?



Лишить права пользоваться зданием, ради которого он изуродовал деревья
Оштрафовать так, чтобы хватило на полное восстановление прежних деревьев
Никак, ведь деревья мешали ему вести бизнес
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