Старые деревья возле здания АТС в третьем микрорайоне внезапно вырубили и обрезали в начале июня. Сейчас представитель компании, купившей здание, говорит, что имел на руках порубочные билеты, выданные департаментом природопользования. Хотя само ведомство заявляло о возбуждении административного дела по факту уничтожения деревьев.

«Летом мы получили предписание [департамента] на удаление трех деревьев и санитарную вырубку 12 стволов в связи с повреждением вредоносными насекомыми», — ответил на вопрос о законности вырубки Илья Чехлов от имени собственника здания на прошедших в четверг публичных слушаниях. Вероятно, имея в виду под вырубкой санитарную обрезку.

Однако в июне, через несколько дней после вырубки, в пресс-службе департамента природопользования «Зеленоград.ру» сообщили, что обрезка крон лип проводилась без разрешительной документации, и фактически это повреждение зеленых насаждений. 15 июня зеленоградский отдел экологического контроля совершил оперативный выезд на место инцидента. «Возбуждено дело об административном правонарушении, проводится расследование, по результатам которого будет принято решение о привлечении виновных лиц к ответственности», — официально ответил департамент. Точно так же отвечали в префектуре в ответ на возмущенные обращения жителей.

На запрос об итогах расследования, отправленный в июле, департамент не ответил. «Зеленоград.ру» продолжит выяснять, кто говорит или говорил неправду.

Илья Чехлов является генеральным директором ООО «Проспект», зарегистрированного в апреле этого года в корпусе 322А (бывшая АТС). Владелец здания — компания «Варница», связанная с производством пива. Старейшая зеленоградская телефонная станция (корпуса 322 и 322А) закрылась четыре года назад, помещения сдавали в аренду, а затем здание продали. После ремонта в двух корпусах откроют бизнес-центр.



Компенсировать срубленные деревья возле здания его владелец планирует в следующем году. При этом обговаривает с зеленоградской администрацией, как увязать посадку деревьев или кустов с предстоящим благоустройством Яблоневой аллеи. Проект этого благоустройства будут делать в 2020-м. Будущий бизнес-центр будет участвовать в озеленении самой аллеи — посадит новые яблони взамен погибших и засохших.