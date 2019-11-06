Старейшая зеленоградская телефонная станция (корпус 322) закрылась четыре года назад, помещения сдавали в аренду, а затем здание продали. Пока новый владелец известен тем, что летом обрубил старые липы вдоль забора здания и Яблоневой аллеи. Теперь он должен рассказать на публичных слушаниях о своих планах.
Информационные материалы проекта можно увидеть на сайте управы района Савелки или в самой управе (корпус 311) с 8 по 14 ноября, а собрание участников слушаний состоится там же, в актовом зале управы, 21 ноября в 19:00. Формально нужно согласие живущих или работающих в районе на изменение вида разрешенного использования участка, на котором стоит бывшая АТС.
По данным Росреестра, участок по-прежнему предназначен для эксплуатации производственных предприятий АТС. Предлагается разрешить использовать участок для капитального строительства торговых площадей, бытовых услуг, общепита, банковских и страховых услуг, офисов, а также «объектов управленческой деятельности».
Сейчас помещения в бывшей АТС и так сдаются в аренду под офисы, в остальной части здания идет ремонт. В июне владелец здания без какого-либо предупреждения срубил и радикально обрезал несколько высоких лип вдоль аллеи.
Разрешения на вырубку деревьев у него не было, а чем закончилось административное дело, которым занимался окружной отдел экологического контроля, неизвестно. Тогда стало известно о планах открыть в корпусе 322 бизнес-центр с офисными площадями. А деревья, видимо, закрывали фасад здания, что не выгодно собственнику.
В Москомархитектуре тогда сообщили, что собственник в момент обращения к властям не определился с использованием здания, а до того хотел открыть торговый центр. Планировал и благоустроить территорию возле бывшей АТС. В любом случае он должен рассказать о своих планах на публичных слушаниях.
В Х5 Retail Group, управляющей продуктовыми сетями «Пятёрочка» и «Перекресток», «Зеленоград.ру» сообщили, что переговоры об открытии «Пятёрочки» в корпусе 322 не ведутся.