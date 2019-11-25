Бизнес-центр на Яблоневой аллее откроют в следующем году. Что там будет? 25.11.2019 ZELENOGRAD.RU

У корпусов 322 и 322А — где раньше была телефонная станция, — теперь новый частный владелец. На публичных слушаниях он рассказал, что именно планируется открыть в этих зданиях.

АТС Тушинского телефонного узла размещалась в двух типовых зданиях, кирпичном и панельном, на Яблоневой аллее. Они были построены в 1965 году. Станция закрылась четыре года назад. Здания находились в собственности ЗАО «МГТС-Недвижимость», пустые помещения сдавались в аренду АО «Бизнес-Недвижимость» (входит в структуру холдинга АФК «Система», который, в частности, контролирует зеленоградский "Микрон"). В прошлом году здание продали компании «Варница». Сейчас часть помещений там сдается под офисы, в здании идёт ремонт. Планируется и ремонт фасадов. Бизнес-центр полностью планируют открыть в начале 2020 года. На прошедших публичных слушаниях представитель собственника рассказал, что будет в зданиях и вокруг них.

Офисные помещения займут 80 процентов площадей. В аренду будут сдаваться небольшие помещения, подходящие для индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Арендовать можно и рабочие места. «Специальные предложения — маленькие помещения, полностью готовые, с ремонтом, чтобы поставить стол, стул и компьютер для работы», описал предложение собственник. Он также пообещал помещения для встреч жителей — «для собраний или жилсоветов».

Торговые точки будут только на первых этажах. Супермаркет если и откроется, то небольшой. «Были переговоры с «Пятерочкой», но, скорее всего, будет мини-формат «у дома», сказал собственник. То есть, небольшой продуктовый магазин. Также отведены помещения под бытовые услуги, в частности, салоны красоты и ателье. Владелец отметил, что бизнес-центр «ориентирован на мелкие предприятия, нужные жителям района». Больших ресторанов и ночных клубов открывать не планируют. Разве что столовую — для сотрудников делового центра.

Парковки устроят внутри территории, то есть, во внутреннем дворе. Но не исключено, что будут и парковочные места за границами участка, то есть с внешней стороны зданий. Въезд для машин останется там же, где сейчас, со стороны 3-го торгового центра. Вход — со стороны Яблоневой аллеи.

Забор уберут. Речь о существующем заборе, огораживающим территорию со стороны Яблоневой аллеи и перпендикулярного ей местного проезда вглубь третьего микрорайона. Но внутренний забор оставят для организации парковок.

Сносить или перестраивать здания не будут. По-новому отделают фасады. Как именно, пока обсуждается.

Территорию благоустроят. Но в связке с будущим благоустройством Яблоневой аллеи, проект которого уже готовится. Планируется сделать возле бизнес-центра новое освещение, посадить кусты, замостить проходы плиткой, поставить скамейки и урны. Всё это будут делать со стороны местного проезда и третьего торгового.

Что касается озеленения, то владелец здания должен компенсировать вырубленные летом деревья на Яблоневой аллее. Он обещает сделать это в следующем году. В частности, посадить яблони.

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