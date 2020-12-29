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Площадь перед «третьим торговым» благоустроят вместе с Яблоневой аллеей. Но парковку тоже оставят 29.12.2020 ZELENOGRAD.RU

Одно из самых отвратительных мест в Зеленограде — площадь перед торговым центром в 3-м микрорайоне ждет реконструкция. Там обещают сделать пешеходную зону, но при этом сохранить парковку. На словах это выглядит странно, но у зеленоградской администрации в этом деле большой опыт.

Площадь перед торговым центром давно стала хаотичной парковкой — она всегда заставлена машинами. В ТЦ работают различные магазины, пункт доставки, кафе, почта, спортзал, салоны красоты. Пешеходы пробираются между машинами — тротуаров и пешеходных зон здесь нет в принципе.

Еще одна проблема — из-за постоянно стоящих машин площадь невозможно убирать. Зимой там почти всегда снежное месиво и наледь, осенью и весной — большие лужи. Два года назад на призыв сделать эту площадь нормальной благоустроенной пешеходной зоной префектура внятно не ответила.

Сейчас готовится проект реконструкции Яблоневой аллеи и прилегающих к ней территорий. Её будут делать по образцу Центрального проспекта — то есть, это не только замена асфальта и бордюров, а благоустройство прилегающей к улице территории. Площадь перед третьим торговым включена в этот проект. Здесь «предусмотрена организация парковочного пространства внутри территории с выделением пешеходной зоны», сообщили «Зеленоград.ру» в префектуре.

То есть, парковку не запретят, а уменьшат — иначе пешеходное пространство там выделить нельзя. При этом глава районной управы ставит в пример Центральный проспект, но там пешеходную зону сделали именно за счет запрета парковки — без каких-либо исключений. Хотя жалоб от водителей, владельцев заведений вдоль проспекта и местных жителей было немало. Но на небольшой площади у третьего торгового убрать парковку почему-то боятся.

За ТЦ есть парковка (заезд с Яблоневой аллеи). Она не пустует, но и не всегда заполнена. Можно было бы и расширить её за счёт соседнего пустого пространства — там, где был газон на месте снесенной «хрущобы». Жители сами просили автостоянку на этом месте, но другие, по словам председателя районного совета депутатов, — а именно жители корпусов 306, 307 и 308 — воспротивились. И теперь на этом месте строят круглогодичную ярмарку — к которой тоже будут приезжать на машинах.

Еще один нюанс: в проекте на площади запланирована установка освещения и «малых архитектурных форм». Обычно под этим подразумевают в первую очередь скамейки. Получается, люди будут сидеть на парковке.

Впрочем, зеленоградцам не привыкать. В парковку превращена Центральная площадь. Парковка захватывает пешеходную площадь Юности. И это не стихийные парковки, а результат преднамеренного благоустройства.

Пока проектные документы в стадии согласования, а само благоустройство запланировано на 2022-2023 годы. Одновременно делают проекты реконструкции улицы Юности и Московского проспекта — их тоже будут комплексно благоустраивать.

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Метки:
микрорайон 3, парковки, гаражи, стоянки, яблоневая аллея
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