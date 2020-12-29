Площадь перед торговым центром давно стала хаотичной парковкой — она всегда заставлена машинами. В ТЦ работают различные магазины, пункт доставки, кафе, почта, спортзал, салоны красоты. Пешеходы пробираются между машинами — тротуаров и пешеходных зон здесь нет в принципе.

Еще одна проблема — из-за постоянно стоящих машин площадь невозможно убирать. Зимой там почти всегда снежное месиво и наледь, осенью и весной — большие лужи. Два года назад на призыв сделать эту площадь нормальной благоустроенной пешеходной зоной префектура внятно не ответила.

Сейчас готовится проект реконструкции Яблоневой аллеи и прилегающих к ней территорий. Её будут делать по образцу Центрального проспекта — то есть, это не только замена асфальта и бордюров, а благоустройство прилегающей к улице территории. Площадь перед третьим торговым включена в этот проект. Здесь «предусмотрена организация парковочного пространства внутри территории с выделением пешеходной зоны», сообщили «Зеленоград.ру» в префектуре.

То есть, парковку не запретят, а уменьшат — иначе пешеходное пространство там выделить нельзя. При этом глава районной управы ставит в пример Центральный проспект, но там пешеходную зону сделали именно за счет запрета парковки — без каких-либо исключений. Хотя жалоб от водителей, владельцев заведений вдоль проспекта и местных жителей было немало. Но на небольшой площади у третьего торгового убрать парковку почему-то боятся.

За ТЦ есть парковка (заезд с Яблоневой аллеи). Она не пустует, но и не всегда заполнена. Можно было бы и расширить её за счёт соседнего пустого пространства — там, где был газон на месте снесенной «хрущобы». Жители сами просили автостоянку на этом месте, но другие, по словам председателя районного совета депутатов, — а именно жители корпусов 306, 307 и 308 — воспротивились. И теперь на этом месте строят круглогодичную ярмарку — к которой тоже будут приезжать на машинах.