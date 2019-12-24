Очистка пешеходной зоны обновленного Центрального проспекта от паркующихся машин началась в октябре. Сейчас машин на пешеходном пространстве стало меньше, но всё-таки паркуются — потому что могут заехать. Что с этим делать, обсудили в префектуре на комиссии по безопасности дорожного движения. А корреспондент «Зеленоград.ру» прошел вдоль проспекта и проверил, как власти справляются с исполнением своего собственного решения о ликвидации парковки на тротуаре.
Возле корпусов 401 и 402 ничего не изменилось — машины по-прежнему стоят. Но больше стало машин возле ближайших к проспекту домов — автомобилисты поехали во дворы. Одни местные жители просят ничего не трогать — наконец-то появилось пешеходное пространство. Другие пишут жалобы и требуют найти места для парковок на проспекте. Например, Галина Никонова от лица жителей корпусов 401 и 402, сотрудников торгового центра «Юность» и библиотеки сообщила в префектуру, что собрано более 300 подписей за парковку возле ТЦ за счет сужения тротуара.
Возможно, активность местных жителей пока привела к тому, что проезд на тротуар не перекрыли столбиками. При этом в префектуре решили не ставить на таких вхездах знаки «Пешеходная дорожка». Логика такая: здесь уже сейчас обустроена пешеходная зона, она является тротуаром, а парковка машин на тротуаре по ПДД запрещена — в Москве за это штраф три тысячи рублей (статья 12.19 КоАП РФ). Если, конечно, госавтоинспекция зафиксирует этот факт. Тогда и машину могут эвакуировать, и потом придётся платить и за нарушение, и за эвакуацию. Вывод комиссии — просить ГИБДД постоянно контролировать ситуацию на Центральном проспекте. В префектуре говорят, что поставят ещё заграждения, не уточняя, где конкретно («со стороны 4 микрорайона»), а также в ближайшее время добавят столбики. Там, где проезды перекрыты столбиками, машины не заезжают.
Впрочем, расстояние между столбиками такое, что некоторые машины могут попробовать протиснуться. Кроме того, еще более наглые машины въезжают через пешеходный переход.
Возле «Дома быта» всё надежно перекрыто. Машины на тротуар не въезжают. Многие переместились во дворы. Житель 4 микрорайона Александр Панфилов предложил конкретные решения — как увеличить количество парковочных мест — у «Дома быта». Но дело застопорилось. Муниципальный депутат Станислав Садовников, который занимается этим вопросом, сказал, что пока не может сдвинуть ситуацию с места. «И отказать не отказали и делать не делают» , — заключает Панфилов.
Когда мест нет, машины паркуются на любом свободном пятачке. Например, на этой небольшой площадке рядом с фонарем — она столбиками не закрыта.
У «1000 мелочей» парковка, как в прежние времена. Впрочем, это временно — столбики, перегораживающие въезд, есть. Возможно, их сняли, чтобы к магазину смог подъехать кран.
По официальным данным, до реконструкции на Центральном проспекте было 836 легальных парковочных мест (нелегальные — вроде мест, где постоянно стояли таксисты, или просто машины на тротуаре — не учитывали). В процессе реконструкции стало 811. Сейчас префектура сообщает, что их 788 — это и те, что вдоль проспекта, и на «прилегающих территориях». Официально благоустройство проспекта не завершено — срок до мая 2020 года.