Возможно, активность местных жителей пока привела к тому, что проезд на тротуар не перекрыли столбиками. При этом в префектуре решили не ставить на таких вхездах знаки «Пешеходная дорожка». Логика такая: здесь уже сейчас обустроена пешеходная зона, она является тротуаром, а парковка машин на тротуаре по ПДД запрещена — в Москве за это штраф три тысячи рублей (статья 12.19 КоАП РФ). Если, конечно, госавтоинспекция зафиксирует этот факт. Тогда и машину могут эвакуировать, и потом придётся платить и за нарушение, и за эвакуацию. Вывод комиссии — просить ГИБДД постоянно контролировать ситуацию на Центральном проспекте. В префектуре говорят, что поставят ещё заграждения, не уточняя, где конкретно («со стороны 4 микрорайона»), а также в ближайшее время добавят столбики. Там, где проезды перекрыты столбиками, машины не заезжают.