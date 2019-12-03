После реконструкции Центрального проспекта парковочных мест возле проезжей части стало меньше. Часть автомобилистов стала ставить машины во дворах корпусов, расположенных вдоль проспекта. К тому же куски парковок в 4-м микрорайоне заняты бытовками рабочих, занимающихся капремонтом 17-этажек. Конкретные решения — где устроить и расширить парковочное пространство — предложил житель корпуса 433 Александр Панфилов.

Особенно сложная ситуация у «Дома быта» и соседних жилых домов — это корпуса 431-436. В пристройках к корпусам 435 и 436 размещается несколько организаций — магазины, офисы, Сбербанк, кафе. Посетителей много, парковок на проспекте мало, машины ставят в два ряда вдоль местного проезда и на парковках у корпусов 432 и 433. Иногда и на тротуары. А местным жителям некуда поставить автомобиль после работы. Из-за этого возникают конфликты. Единственный проезд во дворы в этом месте постоянно заставлен машинами, разъезжаться трудно. Пешеходы, несмотря на расширение безопасной зоны, всё равно пересекают автомобильные потоки. Выходя из банка, например, сразу попадают в сквозной проезд у «Дома быта».



Так что же делать? Панфилов предлагает несколько решений.



Поменять местами новый сквозной проезд у «Дома быта» и параллельную ему пешеходную зону. Для этого надо переставить ограничительные столбики. Парковочное пространство ощутимо расширится, а у пешеходов будет логичный проход непосредственно возле здания, то есть возле входов в общественные заведения. А чтобы автомобили и пешеходы не пересекались, надо ограничить парковку возле перехода через местный проезд (от Центрального проспекта вглубь 4-го микрорайона).