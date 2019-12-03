После реконструкции Центрального проспекта парковочных мест возле проезжей части стало меньше. Часть автомобилистов стала ставить машины во дворах корпусов, расположенных вдоль проспекта. К тому же куски парковок в 4-м микрорайоне заняты бытовками рабочих, занимающихся капремонтом 17-этажек. Конкретные решения — где устроить и расширить парковочное пространство — предложил житель корпуса 433 Александр Панфилов.
Особенно сложная ситуация у «Дома быта» и соседних жилых домов — это корпуса 431-436. В пристройках к корпусам 435 и 436 размещается несколько организаций — магазины, офисы, Сбербанк, кафе. Посетителей много, парковок на проспекте мало, машины ставят в два ряда вдоль местного проезда и на парковках у корпусов 432 и 433. Иногда и на тротуары. А местным жителям некуда поставить автомобиль после работы. Из-за этого возникают конфликты. Единственный проезд во дворы в этом месте постоянно заставлен машинами, разъезжаться трудно. Пешеходы, несмотря на расширение безопасной зоны, всё равно пересекают автомобильные потоки. Выходя из банка, например, сразу попадают в сквозной проезд у «Дома быта».
Так что же делать? Панфилов предлагает несколько решений.
Поменять местами новый сквозной проезд у «Дома быта» и параллельную ему пешеходную зону. Для этого надо переставить ограничительные столбики. Парковочное пространство ощутимо расширится, а у пешеходов будет логичный проход непосредственно возле здания, то есть возле входов в общественные заведения. А чтобы автомобили и пешеходы не пересекались, надо ограничить парковку возле перехода через местный проезд (от Центрального проспекта вглубь 4-го микрорайона).
Максимально использовать под парковки подходящие места у корпуса 433. Это длинная девятиэтажка за бывшим «Океаном» и «Домом быта». Напротив 8-го подъезда есть заасфальтированная площадка, там стоит только сушилка для белья. Туда может встать 10 машин, а если добавить еще немного соседнего пустого пространства, то и 12-14. Коммуникаций под этой площадкой нет.
Переделать параллельную парковку у корпуса 433 (8-10-й подъезды) в парковку под углом — машин встанет больше. Расширить существующую парковку в торце корпуса 433, со стороны 10-го подъезда. Стоянка идет вдоль корпусов 431-433. Правда, там по-прежнему стоят бытовки рабочих, занимающихся капитальным ремонтом домов, но вечно они стоять не будут — окончание работ в мае 2020 года.
Восстановить парковочные места у корпуса 436. У подъезда дома была парковка под углом на 10-12 машин. В ходе благоустройства проспекта число мест сократилось до 4-5 из-за нового тротуара, а парковка стала параллельной.
Житель 4-го микрорайона обратился с этими предложениями к депутату Мосгордумы от Зеленограда Андрею Титову и депутату района Матушкино Станиславу Садовникову. Титов выслушал, но как в конечном счете отреагировал, неизвестно. Садовников побывал на месте и инициировал обращение в управу — как решить транспортные проблемы у «Дома быта». В частности, как сделать нормальный проезд в двух направлениях от Центрального проспекта между корпусами 435 и 440. «Опрос был вынесен на окружную комиссию по безопасности дорожного движения, принято решение об установке соответствующих знаков, — написал депутат в Facebook. — Договорились с управой о проведении межведомственной комиссии по предложенным местам для организации дополнительных парковочных мест».
Если у вас есть свои предложения по организации дополнительных парковочных мест возле Центрального проспекта — напишите в комментариях.