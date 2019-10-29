Почти половина читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе, считают, что эвакуацию надо остановить и оставить место для парковки. На прошлой неделе за них вступился депутат от Зеленограда в Мосгордуме Андрей Титов. Он заявил, что обсуждает с префектурой дополнительные парковки на Центральном проспекте, но не знает, где их сделать и просит совета у горожан. Повлияет ли это на решимость ГИБДД навести порядок с парковкой, неизвестно.

Между тем жители 4-го микрорайона говорят, что с Центрального проспекта машины переместились во дворы их домов. Местный житель Александр Панфилов, говорит, что приходится «часами кружить в ожидании места» и что машины начали ставить в несколько рядом, перекрывая выезд. Панфилов встретился с муниципальным депутатом Станиславом Садовниковым, показал ему, как можно решить проблему с парковкой «с минимальным финансированием и без глобальных переделок» и утверждает, что Садовников положительно отнесся к его предложениям.