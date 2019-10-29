Удалось ли убрать все машины с тротуаров Центрального проспекта (нет) и где теперь они паркуются (во дворах) 29.10.2019 ZELENOGRAD.RU

Продолжаем следить за очисткой пешеходной зоны Центрального проспекта от паркующихся машин. Эвакуация началась неделю назад, полиция обещала проводить её регулярно, но не везде от машин удалось избавиться. Возможно причина в том, что за водителей вступился зеленоградский депутат Мосгордумы. Между тем, машины с проспекта переместились во дворы 4-го микрорайона.

Почти половина читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе, считают, что эвакуацию надо остановить и оставить место для парковки. На прошлой неделе за них вступился депутат от Зеленограда в Мосгордуме Андрей Титов. Он заявил, что обсуждает с префектурой дополнительные парковки на Центральном проспекте, но не знает, где их сделать и просит совета у горожан. Повлияет ли это на решимость ГИБДД навести порядок с парковкой, неизвестно.

Между тем жители 4-го микрорайона говорят, что с Центрального проспекта машины переместились во дворы их домов. Местный житель Александр Панфилов, говорит, что приходится «часами кружить в ожидании места» и что машины начали ставить в несколько рядом, перекрывая выезд. Панфилов встретился с муниципальным депутатом Станиславом Садовниковым, показал ему, как можно решить проблему с парковкой «с минимальным финансированием и без глобальных переделок» и утверждает, что Садовников положительно отнесся к его предложениям.

По официальным данным до реконструкции Центрального проспекта там было 836 легальных мест для машин, а после реконструкции - 811. Нелегальные парковки на тротуаре, которые годами терпела ГИБДД и местная администрация, проект не учитывал.

Кто победит в борьбе за тротуары Центрального проспекта?
Изменений в проекте не будет, водителям придётся смириться
Водители продавят дополнительные парковочные места
Я не знаю — победит дружба :)
Проголосовали 27 человек
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
«99 процентов торгующих в Крюковском переходе — перекупщики». В управе объяснили, почему торговля в переходе — выгодный бизнес Истории
Удалось ли убрать все машины с тротуаров Центрального проспекта (нет) и где теперь они паркуются (во дворах) Истории
Спорткомплекс начали строить напротив 14-го микрорайона. Там обещали бассейн, но теперь это не точно Новости
Недостроенное здание института Академии наук снесут в рамках реконструкции 19-го микрорайона, но сам институт продолжит работу. История вопроса Истории
Почему на станции Радищево рядом с Зеленоградом погиб человек. Возможно, не последний Истории
Суд о сносе «Зеленопарка» продолжается. Но теперь «Газпром» и «Транснефть» могут помириться с ТЦ Новости
Неизвестные сожгли в МЖК Porsche Cayenne Новости
Быстрые зарядные станции для электрокаров будут производить в Зеленограде Новости
Почему по программе реновации вместо пятиэтажек строят высотные дома? Ответы
«Мусорная куча» в Поварово пугала людей, которые бросали бумажки. Организаторы связаны с местной администрацией Новости
В Мосгордуме разработают алгоритм борьбы с квартирами-«помойками» Новости
Зоозащитники и журналисты пострадали во время притравки собак рядом с Зеленоградом Новости
Пропавшие зеленоградцы Юрий Шубин и Виктор Мартышкин нашлись Новости
Бесплатное освещение квартиры в подарок. Новый уличный фонарь поставили прямо под окна квартир Жизнь
Наш депутат в Мосгордуме обсуждает с префектурой дополнительные парковки на Центральном проспекте. Он не знает, где их сделать и просит совета у горожан Новости
Слухи о закрытых на карантин школах 15 и 16 микрорайонов не подтвердились. Но заболевшие все-таки были Новости
© 1997–2019 Зеленоград.ру