Перед реконструкцией проспекта власти обещали, что решат проблему смешивания транспорта и пешеходов на Центральном проспекте со стороны 4-го микрорайона. В частности, были сделаны парковки вдоль проспекта, они отделены бордюром от тротуара. Возле «Дома быта» отделили проезд от тротуара и поставили гранитные столбики, препятствующие въезду транспорта. Но машины, включая грузовые, все равно заезжают в пешеходную зону с местного проезда.

Стоят машины и на тротуаре возле бывших «1000 мелочей», «Перекрестка» и торгового дома «Юность» («Детского мира»). Автовладельцы, ставящие машины между «Детским миром» и сквером, обнаружили записки с напоминанием: «запрещается движение автотранспорта по тротуарам и пешеходным дорожкам». И предупреждение об административном штрафе и эвакуации.

При этом на момент публикации пешеходная зона у «Детского мира» всё ещё значилась как зона парковки.