Префектура предупредила о «зачистке» пешеходной зоны Центрального проспекта: в понедельник 21 октября ГИБДД эвакуирует все автомобили, стоящие на тротуаре. И так будут делать регулярно.
Перед реконструкцией проспекта власти обещали, что решат проблему смешивания транспорта и пешеходов на Центральном проспекте со стороны 4-го микрорайона. В частности, были сделаны парковки вдоль проспекта, они отделены бордюром от тротуара. Возле «Дома быта» отделили проезд от тротуара и поставили гранитные столбики, препятствующие въезду транспорта. Но машины, включая грузовые, все равно заезжают в пешеходную зону с местного проезда.
Стоят машины и на тротуаре возле бывших «1000 мелочей», «Перекрестка» и торгового дома «Юность» («Детского мира»). Автовладельцы, ставящие машины между «Детским миром» и сквером, обнаружили записки с напоминанием: «запрещается движение автотранспорта по тротуарам и пешеходным дорожкам». И предупреждение об административном штрафе и эвакуации.
При этом на момент публикации пешеходная зона у «Детского мира» всё ещё значилась как зона парковки.
Листовки с предупреждением написаны от имени учреждения «Автомобильные дороги ЗелАО», основная деятельность которого — обслуживание и уборка автодорог.
Благоустройство Центрального проспекта не считается законченным — по контракту, все работы должны быть выполнены к маю 2020 года.