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Как бизнес на Центральном проспекте пострадал из-за зачистки тротуаров от припаркованных машин 18.11.2019 ZELENOGRAD.RU

Очистка пешеходной зоны Центрального проспекта в Зеленограде от паркующихся машин началась в октябре. Проблема с парковкой обострилась не только для местных жителей, которым приходится «часами кружить в ожидании места», но и для посетителей многочисленных магазинов, кафе, организаций, расположенных вдоль 900-метрового проспекта. «Зеленоград.ру» поговорил с местным бизнесом о том, какие проблемы принесла им борьба с парковками.

Сотрудница магазина товаров для вязания и рукоделия «Рыжая овечка» Елена (корпус 401) утверждает, что их транспорту негде парковаться во время отгрузки товара: «В нашем магазине есть пункт выдачи заказов „Фаберлик“, там приезжает фургончик, и грузчик носится с этими коробками вокруг всего корпуса. Многие покупатели приезжают к нам из окрестностей Зеленограда, им машину поставить практически некуда — потому что во дворах не хватает мест для жильцов близлежащих домов».

«К нам приезжают клиенты с маленькими детьми, на машинах, поэтому нам очень хотелось бы, чтобы эта парковка была сохранена. Но мы понимаем, что и жителям негде парковаться, хотя площади вокруг домов позволили бы сделать и пешеходную зону, и парковку. Поэтому мы очень просим власти сделать так, чтобы всем было удобно. Мы, сотрудники, можем припарковаться и где-то дальше, дойти пешком до работ», — рассказала представить детской парикмахерской «Мультичик» Анна (корпус 401).

В Центральной детской библиотеке (корпус 401) следят за ситуацией: как рассказала сотрудница библиотеки Ксения, сейчас у корпуса есть парковка, но если пешеходной сделают часть вдоль «Детского мира», это станет проблемой. Впрочем, парковка возле здания ТЦ «Юность» вряд ли сохранится надолго — в минувшие выходные там в очередной раз эвакуировали машины.

В расположенном неподалеку Temple Bar (корпус 405А) также признали, что их гости недовольны, потому что парковочных мест стало гораздо меньше. Из-за этого посещаемость заведения уменьшилась.

Теряет клиентов и салон-парикмахерская «Яна» (корпус 435). «Клиенты жалуются, опаздывают на запись, потому что не могут найти место для парковки. Некоторые уезжают, потому что не могут найти место, так что мы теряем клиентов, это очень большая проблема. Мы по утрам сами не можем найти место, поэтому раньше выезжаем из дома, чтобы поставить машину. Утром здесь вообще невозможно заехать в район, здесь постоянные аварии. У нас пять мастеров в мужском зале, семь в женском, и клиентам нужно от получаса до двух часов, чтобы куда-то на это время поставить машину», — говорят в салоне.

Сотрудник магазина строительной техники «КиМ» (корпус 435А) Александр не уверен, что сейчас можно изменить ситуацию: по его мнению, думать о парковочных местах нужно было до реконструкции. «Основное число мест забирают люди из ближайших домов. Если бы у них были места вокруг своих домов, всем бы хватило места, у нас нормальные заезды. Когда мы сами приезжаем на работу, все места уже заняты — не теми, кто тоже приехал на работу, а теми, кто здесь живет. Если бы сделать стоянку сбоку от башни, это было бы вариантом. Еще вариант — сделать парковку на Центральном проспекте платной», — предположил он. Для загрузки товара их клиенты могут заехать с заднего двора, сотрудники магазина тоже находят себе места для парковки — «просто теперь приходится искать их поглубже, а не вокруг здания».

Ранее депутат от Зеленограда в Мосгордуме Андрей Титов заявил, что ситуация с эвакуацией машин с тротуаров вызвала широкий общественный резонанс, поэтому нужно вести диалог с префектурой. «Здесь ситуация, когда в любом случае не получится угодить всем. Хочется учесть мнение жителей. Возможно, есть необходимость организации дополнительных парковочных мест на проспекте. Чтобы решить, где лучше разместить паркинг, около „Дома быта“ или в другом месте, нужно проделать совместную работу жителей и органов власти».

Мнение наших читателей разделились — около половины считают, что эвакуацию надо остановить и оставить место для парковки. При этом более 60 процентов думают, что ситуация уже не изменится и водителям, а значит и местному бизнесу, придется смириться с нехваткой парковочных мест.

Как решить проблемы с парковками на Центральном проспекте?
Сделать существующие парковки платными
Сделать больше парковочных мест, сузив тротуары
Оставить всё, как есть
Проголосовали 569 человек
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Обсуждение
Константин Дроздов
Вчера, 13:41
Это было ясно сразу, не понятно почему в префектуре этого не могли предвидеть. Кто-то решил показать ,что он работает. Почему ГИБДД идет на поводу, поддерживая такие решения, они ,что не живут в городе?
Чудин Паша
Вчера, 15:39
Ну надо же как-то пополнять "бюджетный" карман. Если не эвакуировать автомобили, откуда деньги, Зин?
включите мозг
Вчера, 16:19
не понятно почему в префектуре этого не могли предвидеть
А разве этим людям не плевать на чужой бизнес, как и на чужие авто?
М АА
Вчера, 16:34
Еще в начале реконструкции я направлял ряд возражений по этому проекту в Правительство Москвы. Они спустили в Префектуру, которая отписалась, что вообще не в курсе, что тут у них под окнами делается и проект в глаза не видела. Повеселили. Все последующие мои обращения в органы власти по поводу этой реконструкции просто игнорируются. Вы все еще верите в заботу о людях и обратную связь?
М АА
Вчера, 16:35
Почему ГИБДД идет на поводу, поддерживая такие решения, они ,что не живут в городе?
Приказы не обсуждаются.
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