Недовольных строительством ярмарки на Яблоневой аллее переубедили районные депутаты. Глава совета депутатов обещала «поработать» с ценами и не допустить частого подвоза товаров 16.11.2020 ZELENOGRAD.RU

После того, как голоса по вопросу строительство продуктовой ярмарки в 3-м микрорайоне разделились практически пополам, в префектуре обещали еще раз обсудить строительство с жителями. Выяснили, кто и как проводил это обсуждение.

Как депутаты организовали обсуждение ярмарки

Глава муниципального округа Савелки Ирина Юдахина «неоднократно проводила встречи с активом жителей района, выступающих против размещения межрегиональной ярмарки». На этих встречах «были даны разъяснения по вопросам, касающимся ее строительства и функционирования», после чего большинство негативно настроенных жителей поддержали размещение ярмарки на этой площадке, сообщили редакции «Зеленоград.ру» в префектуре.

Из ответа можно понять, что орган местного самоуправления фактически занимался агитацией в пользу конкретного коммерческого решения. Но Ирина Юдахина сказала «Зеленоград.ру», что никакой агитации не было — жители сами пришли с вопросами в совет депутатов. Это произошло уже после голосования на «Активном гражданине», где голоса разделились почти поровну. Муниципалитет предоставил площадку для очного обсуждения.

Часть пришедших хотела не ярмарку, а автостоянку на этом месте. Но жители корпусов 306, 307 и 308 против этого. Другие предлагали устроить собачью площадку, но эта территория не подходит. И действительно, после общения друг с другом и депутатами (они присутствовали на встречах) некоторые жители изменили свое мнение — то есть, отнеслись к будущей ярмарке положительно.

Противники ярмарки говорили в основном о высоких ценах. «С этим вопросом можно работать», отметила Юдахина. Еще один аргумент — грузовики будут часто подвозить товары, это лишний транспорт и мусор. Этого не будет, говорит глава муниципального округа: в отличие от ярмарок выходного дня, в павильонах для региональных ярмарок предусмотрено хранение продуктов, стоят холодильные установки. Частый подвоз товара не нужен, в павильонах чисто.

Стоит пояснить, что под «активом» жителей чиновники не всегда имеют в виду общественных советников или членов совета дома. Это могут быть и жители, которые часто общаются с своими депутатами или управой по разным вопросам.

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Что за ярмарка?

Продуктовую ярмарку, которая будет работать круглый год, монтируют между 3-м ТЦ и магазином «Атак», а открыть планируют уже в декабре. Префект Анатолий Смирнов сообщает, что здание ярмарки будет выполнено в стиле ампир и, по заверениям архитекторов, максимально впишется в окружающий ландшафт.

Возведением здания занимается ГБУ «Московские ярмарки», которое организует и курирует ярмарки выходного дня, региональные (такую как раз делают на Яблоневой аллее) ярмарки и городские фестивали в части торговли. По формату это будет такая же продуктовая ярмарка, как на бульваре в 16-м микрорайоне. Здесь будет 30 торговых мест. Сейчас территория между третьим торговым и «Атаком» на Яблоневой аллее огорожена, идет монтаж павильона.

Верите ли вы, что местные депутаты могут влиять на цены на ярмарке?
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Метки:
микрорайон 3, ярмарка, Юдахина Ирина Васильевна
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