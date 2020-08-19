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Завершилось голосование за большую ярмарку в третьем микрорайоне. Большинство — за, но многие против 19.08.2020 ZELENOGRAD.RU

Городская администрация хочет построить здание для продуктовой ярмарки между 3-м ТЦ и магазином «Атак» на Яблоневой аллее. С этой целью устроили опрос на портале «Активный гражданин». Итоги: 56% голосов за, 44% против.

Голоса за и против стройки разделились практически поровну. Победу ярмарке обеспечили всего 34 голоса. Всего из района проголосовали около 380 человек — это примерно один процент жителей района Савелки.

Если в администрации считают этот опрос репрезентативным, непонятно, как будут учитываться мнения столь значительного число противников строительства.

Аргументы противников строительства такие: во-первых, вокруг полно магазинов, где можно купить овощи, фрукты, мясо, рыбу и прочее. Во-вторых, лишнее здание — очередная нагрузка на район, лишний транспорт и мусор. В-третьих, цены на таких ярмарках высокие.

Почему здесь решили строить именно круглогодичную продуктовую ярмарку, а не что-то другое, не уточнялось. Опрос сопровождался пояснением: для обеспечения жителей и гостей столицы качественными продовольственными товарами и сельскохозяйственной продукцией, а также для поддержки отечественных сельхозпроизводителей. В Москве работают 28 межрегиональных ярмарок «в конструкциях нового формата», одна из них в Зеленограде на бульваре в 16-м микрорайоне.

Примечательно, что ярмарку хотят построить на пустыре, где раньше стояла пятиэтажка — корпус 328, снесенный в 2010 году. В 2011-м здесь хотели построить многоуровневый паркинг, но жители выступили против. Теперь здесь остатки коммуникаций, трава и деревья. Власти постоянно объясняли, что на месте снесенных «хрущевок» можно строить только новые дома — так определено законом. Участок, где теперь собираются строить стационарную ярмарку, по Генплану также относится к зоне жилых микрорайонов многоквартирной застройки. Оказывается, не обязательно строить тут жильё.

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Нужно ли провести более масштабный опрос, раз так много людей высказалось против строительства?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 18 человек
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Метки:
микрорайон 3, продукты, ярмарка, капитальное строительство, торговля
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Обсуждение
A T
44 минуты назад
А здесь, наверное, наоборот (в отличие от слушаний по строительству 21 микрорайона, что повлияет на весь Зеленоград), можно было бы провести опрос жителей 3 микрорайона, непосредственно в котором хотят строить. Соразмерно объекту обсуждения. Допустим, человек живёт в 7 микрорайоне на Каштановой аллее, где ему эта ярмарка на Яблоневой внутри другого микрорайона как минимум не будет мешать.
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