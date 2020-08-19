Голоса за и против стройки разделились практически поровну. Победу ярмарке обеспечили всего 34 голоса. Всего из района проголосовали около 380 человек — это примерно один процент жителей района Савелки.

Если в администрации считают этот опрос репрезентативным, непонятно, как будут учитываться мнения столь значительного число противников строительства.

Аргументы противников строительства такие: во-первых, вокруг полно магазинов, где можно купить овощи, фрукты, мясо, рыбу и прочее. Во-вторых, лишнее здание — очередная нагрузка на район, лишний транспорт и мусор. В-третьих, цены на таких ярмарках высокие.

Почему здесь решили строить именно круглогодичную продуктовую ярмарку, а не что-то другое, не уточнялось. Опрос сопровождался пояснением: для обеспечения жителей и гостей столицы качественными продовольственными товарами и сельскохозяйственной продукцией, а также для поддержки отечественных сельхозпроизводителей. В Москве работают 28 межрегиональных ярмарок «в конструкциях нового формата», одна из них в Зеленограде на бульваре в 16-м микрорайоне.

Примечательно, что ярмарку хотят построить на пустыре, где раньше стояла пятиэтажка — корпус 328, снесенный в 2010 году. В 2011-м здесь хотели построить многоуровневый паркинг, но жители выступили против. Теперь здесь остатки коммуникаций, трава и деревья. Власти постоянно объясняли, что на месте снесенных «хрущевок» можно строить только новые дома — так определено законом. Участок, где теперь собираются строить стационарную ярмарку, по Генплану также относится к зоне жилых микрорайонов многоквартирной застройки. Оказывается, не обязательно строить тут жильё.