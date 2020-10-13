Здание продуктовой ярмарки в третьем микрорайоне построят за два-три месяца и могут открыть уже в декабре 13.10.2020 ZELENOGRAD.RU

Продуктовую ярмарку, которая будет работать круглый год, начали строить между «третьим торговым» и магазином «Атак» на Яблоневой аллее. Такие здания возводятся быстро, поэтому торговлю планируют открыть в середине декабря.

Возведением здания занимается ГБУ «Московские ярмарки», которое организует и курирует ярмарки выходного дня, региональные (такую как раз делают на Яблоневой аллее) ярмарки и городские фестивали в части торговли. Середина декабря — срок ввода будущего здания на Яблоневой аллее в эксплуатацию. В данном случае между вводом и открытием ярмарки много времени не пройдет, это делается быстро, поскольку строение не капитальное, пояснили «Зеленоград.ру» в префектуре.

Будущее здание ярмарки на Яблоневой аллее похоже на торговые ряды, расположенные на фестивальной площадке в 16-м микрорайоне. Здесь будут торговать овощами, фруктами, мясом, рыбой, молочными и другими продуктами. Зачем её строить, объясняли в электронном опросе — «для обеспечения жителей и гостей столицы качественными продовольственными товарами и сельскохозяйственной продукцией, а также для поддержки отечественных сельхозпроизводителей».

Летом городская администрация провела электронный опрос, по итогам которого почти половина участников была против такой торговли в этом месте. В префектуре обещали еще раз обсудить эти планы с жителями. С кем и как обсуждали, неизвестно, но стройка в итоге началась.

Ярмарку строят там, где раньше стояла пятиэтажка — корпус 328, так называемый «кошкин дом», снесенный в 2010 году. В 2011-м здесь хотели построить многоуровневый паркинг, но жители выступили против.

Подписывайтесь на новости 3-го микрорайона и присоединяйтесь к группам в инстаграме, вконтакте или фейсбуке.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме



E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
строительство, микрорайон 3, продукты, торговля
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Подземный переход между электричками и станцией метро «Комсомольская» планируют открыть в конце февраля Новости
Шатры на крюковском рынке снесут до конца года, чтобы освободить место для строительства МЦД Новости
В нескольких поликлиниках отменили онлайн-запись, чтобы сократить число посетителей. Это привело к огромным живым очередям Новости
Здание продуктовой ярмарки в третьем микрорайоне построят за два-три месяца и могут открыть уже в декабре Новости
Преподаватель зеленоградского вуза Валерий Плис получил правительственную премию Новости
В парке «Ровесник», на Каштановой аллее и около пасеки высадили молодые деревья Новости
Светофор на смертельной «зебре» через Георгиевский проспект обещают установить в течение месяца Новости
Суд отказался отменить итоги государственной экспертизы по комплексу переработки отходов рядом с Поварово Новости
Центр социальной защиты в недостроенном «аквапарке» откроют в конце 2021 года. Стало известно, что там будет Новости
Устройство дополнительной «зебры» от площади Юности к 1 микрорайону перенесли на 2021 год Новости
Началось проектирование тоннеля под железной дорогой в Алабушево. Оно займет до двух лет Новости
Интересные лекции и мастер-классы в проекте «Университетские субботы» (онлайн) Афиша
Принимать банковские карты в киосках «Мосгортранса» начнут с января. Если снова что-нибудь не помешает Новости
«Попрут все с электрички — по пути же». Часть жителей Крюково недовольны переездом МФЦ к станции. Но чиновники так и хотели Истории
В новый детский сад в 17 микрорайоне начали принимать детей Новости
«Совет отцов» Зеленограда проверил опасные места в 3 микрорайоне и нашел открытые люки и неогороженные ямы. В префектуре сказали, что все было нормально, пока не пришли активисты Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру