Возведением здания занимается ГБУ «Московские ярмарки», которое организует и курирует ярмарки выходного дня, региональные (такую как раз делают на Яблоневой аллее) ярмарки и городские фестивали в части торговли. Середина декабря — срок ввода будущего здания на Яблоневой аллее в эксплуатацию. В данном случае между вводом и открытием ярмарки много времени не пройдет, это делается быстро, поскольку строение не капитальное, пояснили «Зеленоград.ру» в префектуре.

Будущее здание ярмарки на Яблоневой аллее похоже на торговые ряды, расположенные на фестивальной площадке в 16-м микрорайоне. Здесь будут торговать овощами, фруктами, мясом, рыбой, молочными и другими продуктами. Зачем её строить, объясняли в электронном опросе — «для обеспечения жителей и гостей столицы качественными продовольственными товарами и сельскохозяйственной продукцией, а также для поддержки отечественных сельхозпроизводителей».

Летом городская администрация провела электронный опрос, по итогам которого почти половина участников была против такой торговли в этом месте. В префектуре обещали еще раз обсудить эти планы с жителями. С кем и как обсуждали, неизвестно, но стройка в итоге началась.

Ярмарку строят там, где раньше стояла пятиэтажка — корпус 328, так называемый «кошкин дом», снесенный в 2010 году. В 2011-м здесь хотели построить многоуровневый паркинг, но жители выступили против.