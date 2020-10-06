Голосование за ярмарку — вернее, за место её размещения — шло на портале «Активный гражданин» в августе две недели. Итог: 56% голосов за, 44% против. «Ситуация неоднозначная, — сказал „Зеленоград.ру“ после завершения опроса курирующий вопросы торговли зампрефекта Дмитрий Лавров. — При таком раскладе [голосов] делать не хотелось бы. Берём паузу для обсуждений с жителями. Форматов обсуждений много. Будем пробовать. Мне лично кажется, что она там придётся [к месту], но я такой же житель, и у меня один голос».

С кем и как обсуждались эти планы, неизвестно. Сейчас для строительства ярмарки огорожена территория, считающаяся пустырем, хотя здесь растут деревья. Тротуар и байпасы остались за территорией стройки. На заборе стройки — логотип «Московских сезонов», это бренд московских уличных фестивалей, сопровождающихся торговлей. Возведением здания занимается ГБУ «Московские ярмарки», которое организует и курирует ярмарки выходного дня, региональные и межрегиональные (круглогодичные — такую как раз делают на Яблоневой аллее) ярмарки и городские фестивали в части торговли.