Между «третьим торговым» и магазином «Атак» огородили территорию — здесь будут строить продуктовую ярмарку. Летом городская администрация провела электронный опрос, по итогам которого почти половина участников была против такой торговли в этом месте. В префектуре обещали еще раз обсудить эти планы с жителями, но в итоге внезапно началась стройка.
Судя по проектной картинке, планируется построить здание, похожее на торговые ряды на фестивальной площадке в 16-м микрорайоне. Здесь будут торговать овощами, фруктами, мясом, рыбой, молочными и другими продуктами. Зачем её строить, объясняли в электронном опросе — «для обеспечения жителей и гостей столицы качественными продовольственными товарами и сельскохозяйственной продукцией, а также для поддержки отечественных сельхозпроизводителей».
Голосование за ярмарку — вернее, за место её размещения — шло на портале «Активный гражданин» в августе две недели. Итог: 56% голосов за, 44% против. «Ситуация неоднозначная, — сказал „Зеленоград.ру“ после завершения опроса курирующий вопросы торговли зампрефекта Дмитрий Лавров. — При таком раскладе [голосов] делать не хотелось бы. Берём паузу для обсуждений с жителями. Форматов обсуждений много. Будем пробовать. Мне лично кажется, что она там придётся [к месту], но я такой же житель, и у меня один голос».
С кем и как обсуждались эти планы, неизвестно. Сейчас для строительства ярмарки огорожена территория, считающаяся пустырем, хотя здесь растут деревья. Тротуар и байпасы остались за территорией стройки. На заборе стройки — логотип «Московских сезонов», это бренд московских уличных фестивалей, сопровождающихся торговлей. Возведением здания занимается ГБУ «Московские ярмарки», которое организует и курирует ярмарки выходного дня, региональные и межрегиональные (круглогодичные — такую как раз делают на Яблоневой аллее) ярмарки и городские фестивали в части торговли.
Ярмарку строят там, где раньше стояла пятиэтажка — корпус 328, так называемый «кошкин дом», снесенный в 2010 году. В 2011-м здесь хотели построить многоуровневый паркинг, но жители выступили против.
«Зеленоград.ру» попросил жителей написать, что надо сделать на этом месте. Большинство в комментариях в соцсетях ответили, что нужен сквер, или парк, прогулочная зона, скамейки — или оставить, как есть. Ярмарку не поддержал никто. Аргументы такие: во-первых, вокруг полно магазинов, где можно купить овощи, фрукты, мясо, рыбу и прочее. Во-вторых, лишнее здание — очередная нагрузка на район, лишний транспорт и мусор. В-третьих, цены на таких ярмарках высокие.
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