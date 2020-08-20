Против строительства крытой круглогодичной ярмарки между 3-м ТЦ и «Атаком» на Яблоневой аллее проголосовали почти столько же человек, сколько и «за».

«Ситуация неоднозначная, — прокомментировал „Зеленоград.ру“ курирующий вопросы торговли зампрефекта Дмитрий Лавров. — При таком раскладе [голосов] делать не хотелось бы. Берём паузу для обсуждений с жителями. Форматов обсуждений много. Будем пробовать. Мне лично кажется, что она там придётся [к месту], но я такой же житель и у меня один голос».



Голосование за ярмарку — вернее, за место её размещения — шло на портале «Активный гражданин» две недели. Итог: 56% голосов за, 44% против.

Если уж московские власти решили делать ярмарку, то место для неё будут искать и дальше. Напишите в комментариях, во-первых, где в городе её можно (или нужно) разместить. И во-вторых, что хорошо бы сделать на месте бывшей пятиэтажки между 3-м ТЦ и «Атаком». Все предложения будут переданы в префектуру.

Сейчас на обсуждаемом месте: деревья и кусты, газон, байпас, две пешеходные дорожки и несколько лавочек.