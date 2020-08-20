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«При таком раскладе делать не хотелось бы». Префектура продолжит диалог с жителями о строительстве ярмарки в 3-м микрорайоне 20.08.2020 ZELENOGRAD.RU

Против строительства крытой круглогодичной ярмарки между 3-м ТЦ и «Атаком» на Яблоневой аллее проголосовали почти столько же человек, сколько и «за».

«Ситуация неоднозначная, — прокомментировал „Зеленоград.ру“ курирующий вопросы торговли зампрефекта Дмитрий Лавров. — При таком раскладе [голосов] делать не хотелось бы. Берём паузу для обсуждений с жителями. Форматов обсуждений много. Будем пробовать. Мне лично кажется, что она там придётся [к месту], но я такой же житель и у меня один голос».

Голосование за ярмарку — вернее, за место её размещения — шло на портале «Активный гражданин» две недели. Итог: 56% голосов за, 44% против.

Если уж московские власти решили делать ярмарку, то место для неё будут искать и дальше. Напишите в комментариях, во-первых, где в городе её можно (или нужно) разместить. И во-вторых, что хорошо бы сделать на месте бывшей пятиэтажки между 3-м ТЦ и «Атаком». Все предложения будут переданы в префектуру.

Сейчас на обсуждаемом месте: деревья и кусты, газон, байпас, две пешеходные дорожки и несколько лавочек.

Опрос сопровождался пояснением: ярмарка нужна для обеспечения жителей и гостей столицы качественными продовольственными товарами и сельскохозяйственной продукцией, а также для поддержки отечественных сельхозпроизводителей. В Москве работают 28 межрегиональных ярмарок «в конструкциях нового формата». В Зеленограде в таком формате работают торговые ряды на бульваре в 16-м микрорайоне. Аргументы противников строительства ярмарки в 3-м микрорайоне такие: во-первых, вокруг полно магазинов, где можно купить овощи, фрукты, мясо, рыбу и прочее. Во-вторых, лишнее здание — очередная нагрузка на район, лишний транспорт и мусор. В-третьих, цены на таких ярмарках высокие.

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Метки:
строительство, микрорайон 3, Лавров Дмитрий Алексеевич
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Обсуждение
Ольга Каплина
20 августа
Я за скверик. Не надо портить газон уродливыми времянками типа ярмарки. Цены на ярмарках высокие, какой в них смысл.
Сергей Иванов
21 августа
*****нужна для обеспечения жителей и гостей столицы качественными продовольственными товарами****
ну картофан с капустой ОДНУ неделю в году будет недорогой. А все остальное время "будет предлагаться" по цене АшанХ2
Ирина Горячева
21 августа
На подобных ярмарках торгуют, в основном, перекупщики. Цены высокие, а качество как в магазине. А если нет разницы - зачем платить больше?
На обсуждаемом месте лучше высадить ещё деревьев и кустарников, поставить хорошие лавочки. Создать зелёную зону.
Хватит в каждый пяточёк земли впихивать объекты торговли при этом спиливая деревья! Пора подумать об экологии! Со сносом пятиэтажек и строительством новых домов было уничтожено огромное количество деревьев и кустарников. Надо озеленять город, а не спиливать деревья под сомнительную ярмарку.
Ирина Носова
21 августа
Откройте уже в каждом подъезде по магазинчику, ну чтобы уже совсем всем хорошо было. Такое ощущение, что рождаемся на этот свет чтобы поесть, заплатит налоги и умереть вовремя не дожив до пенсионного возраста.
Степанова Ольга
21 августа
Неужели в нашем городе кому-то не хватает торговых точек?
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