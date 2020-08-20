Против строительства крытой круглогодичной ярмарки между 3-м ТЦ и «Атаком» на Яблоневой аллее проголосовали почти столько же человек, сколько и «за».
«Ситуация неоднозначная, — прокомментировал „Зеленоград.ру“ курирующий вопросы торговли зампрефекта Дмитрий Лавров. — При таком раскладе [голосов] делать не хотелось бы. Берём паузу для обсуждений с жителями. Форматов обсуждений много. Будем пробовать. Мне лично кажется, что она там придётся [к месту], но я такой же житель и у меня один голос».
Голосование за ярмарку — вернее, за место её размещения — шло на портале «Активный гражданин» две недели. Итог: 56% голосов за, 44% против.
Если уж московские власти решили делать ярмарку, то место для неё будут искать и дальше. Напишите в комментариях, во-первых, где в городе её можно (или нужно) разместить. И во-вторых, что хорошо бы сделать на месте бывшей пятиэтажки между 3-м ТЦ и «Атаком». Все предложения будут переданы в префектуру.
Сейчас на обсуждаемом месте: деревья и кусты, газон, байпас, две пешеходные дорожки и несколько лавочек.
Опрос сопровождался пояснением: ярмарка нужна для обеспечения жителей и гостей столицы качественными продовольственными товарами и сельскохозяйственной продукцией, а также для поддержки отечественных сельхозпроизводителей. В Москве работают 28 межрегиональных ярмарок «в конструкциях нового формата». В Зеленограде в таком формате работают торговые ряды на бульваре в 16-м микрорайоне. Аргументы противников строительства ярмарки в 3-м микрорайоне такие: во-первых, вокруг полно магазинов, где можно купить овощи, фрукты, мясо, рыбу и прочее. Во-вторых, лишнее здание — очередная нагрузка на район, лишний транспорт и мусор. В-третьих, цены на таких ярмарках высокие.
Подписывайтесь на новости 3-го микрорайона и присоединяйтесь к группам в инстаграме, вконтакте или фейсбуке — здесь больше местных новостей.
ну картофан с капустой ОДНУ неделю в году будет недорогой. А все остальное время "будет предлагаться" по цене АшанХ2
На обсуждаемом месте лучше высадить ещё деревьев и кустарников, поставить хорошие лавочки. Создать зелёную зону.
Хватит в каждый пяточёк земли впихивать объекты торговли при этом спиливая деревья! Пора подумать об экологии! Со сносом пятиэтажек и строительством новых домов было уничтожено огромное количество деревьев и кустарников. Надо озеленять город, а не спиливать деревья под сомнительную ярмарку.