Здание ярмарки, где будут торговать овощами, фруктами, мясом, рыбой, молочными и другими продуктами, администрация хочет разместить между «третьим торговым» и магазином «Атак» на Яблоневой аллее. Торговля будет идти круглый год.
Судя по проектной картинке, планируется построить здание, похожее на торговые ряды на фестивальной площадке в 16-м микрорайоне. Голосование за место для ярмарки идет на портале «Активный
Почему здесь решили строить именно продуктовую ярмарку, а не что-то другое, не уточняется. Опрос сопровождается пояснением: для обеспечения жителей и гостей столицы качественными продовольственными товарами и сельскохозяйственной продукцией, а также для поддержки отечественных сельхозпроизводителей в Москве работают 28 межрегиональных ярмарок «в конструкциях нового формата». В Зеленограде такой ярмаркой считается бульварная зона в 16-м микрорайоне, у корпуса 1606.
Ярмарку предлагают построить на пустыре, где раньше стояла пятиэтажка — корпус 328, так называемый «кошкин дом», снесенный в 2010 году. В 2011-м здесь хотели построить многоуровневый паркинг, но жители выступили против. Теперь здесь остатки коммуникаций, трава и деревья. Проект благоустройства возле будущего здания сделают после подведения итогов голосования.
Когда на месте других пятиэтажек в третьем микрорайоне строили новый жилой комплекс «Зеленоград-сити», в префектуре объясняли это тем, что на месте снесенного жилья может быть только новое жильё — так в Генплане Москвы. Но участок, где теперь собираются строить ярмарку, по Генплану также относится к зоне жилых микрорайонов многоквартирной застройки. То есть теперь оказалось, что на месте снесенных пятиэтажек не обязательно строить именно жильё.
На момент публикации проголосовало всего 138 человек, из них 61% поддержал эту площадку для ярмарки, а 21% высказался против.
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