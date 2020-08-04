Крытую продуктовую ярмарку предлагают построить в третьем микрорайоне на месте снесенной пятиэтажки. Идет голосование 04.08.2020 ZELENOGRAD.RU

Здание ярмарки, где будут торговать овощами, фруктами, мясом, рыбой, молочными и другими продуктами, администрация хочет разместить между «третьим торговым» и магазином «Атак» на Яблоневой аллее. Торговля будет идти круглый год.

Судя по проектной картинке, планируется построить здание, похожее на торговые ряды на фестивальной площадке в 16-м микрорайоне. Голосование за место для ярмарки идет на портале «Активный гражданин». Участники опроса могут оценить, удобна или неудобна такая торговая площадка, предложить свой вариант её размещения или отдать это на откуп специалистам. Голосовать могут все, а не только жители района Савелки.

Почему здесь решили строить именно продуктовую ярмарку, а не что-то другое, не уточняется. Опрос сопровождается пояснением: для обеспечения жителей и гостей столицы качественными продовольственными товарами и сельскохозяйственной продукцией, а также для поддержки отечественных сельхозпроизводителей в Москве работают 28 межрегиональных ярмарок «в конструкциях нового формата». В Зеленограде такой ярмаркой считается бульварная зона в 16-м микрорайоне, у корпуса 1606.

Ярмарку предлагают построить на пустыре, где раньше стояла пятиэтажка — корпус 328, так называемый «кошкин дом», снесенный в 2010 году. В 2011-м здесь хотели построить многоуровневый паркинг, но жители выступили против. Теперь здесь остатки коммуникаций, трава и деревья. Проект благоустройства возле будущего здания сделают после подведения итогов голосования.

Когда на месте других пятиэтажек в третьем микрорайоне строили новый жилой комплекс «Зеленоград-сити», в префектуре объясняли это тем, что на месте снесенного жилья может быть только новое жильё — так в Генплане Москвы. Но участок, где теперь собираются строить ярмарку, по Генплану также относится к зоне жилых микрорайонов многоквартирной застройки. То есть теперь оказалось, что на месте снесенных пятиэтажек не обязательно строить именно жильё.

На момент публикации проголосовало всего 138 человек, из них 61% поддержал эту площадку для ярмарки, а 21% высказался против.

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Метки:
микрорайон 3, продукты, ярмарка, торговля
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