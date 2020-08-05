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Кажется, мы нашли самое отвратительное место в Зеленограде 05.08.2020 ZELENOGRAD.RU

Этот терминал для приёма платежей находится в центре города — в 3-м торговом центре рядом со входом в «Дикси».

Третий торговый и так не блещет чистотой, но эта будка просто шедевр «стрит-арта» и вандализма, стоящий «лицом» к Яблоневой аллее, по которой, между прочим, ходят дети.

«Зеленоград.ру» отправит фотографию в префектуру, чтобы будку привели в порядок.

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Метки:
микрорайон 3, вандализм, торговые центры
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Обсуждение
A T
3 часа назад
Да там и окружающая обстановка такая, не самая опрятная, что ли. Ещё Полином помню, давние времена...
В каком-то смысле отвратительнее, по-моему, переходы в Крюково.
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