Третий торговый и так не блещет чистотой, но эта будка просто шедевр «стрит-арта» и вандализма, стоящий «лицом» к Яблоневой аллее, по которой, между прочим, ходят дети.



«Зеленоград.ру» отправит фотографию в префектуру, чтобы будку привели в порядок.