Есть ли в Зеленограде места, отвратительнее этого?
Да, напишу в комментариях
Нет, это шедевр
Затрудняюсь ответить
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Этот терминал для приёма платежей находится в центре города — в 3-м торговом центре рядом со входом в «Дикси».
Третий торговый и так не блещет чистотой, но эта будка просто шедевр «стрит-арта» и вандализма, стоящий «лицом» к Яблоневой аллее, по которой, между прочим, ходят дети.
«Зеленоград.ру» отправит фотографию в префектуру, чтобы будку привели в порядок.
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В каком-то смысле отвратительнее, по-моему, переходы в Крюково.