После нашей публикации с обращением к префектуре будку оперативно убрали, сообщил читатель «Зеленоград.ру» makso_77. Теперь первенство по отвратительности прочно удерживает подземный переход на станции Крюково (судя по комментариям). Посмотрим, как справятся с ним.