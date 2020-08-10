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Отвратительную будку у третьего торгового центра убрали после публикации «Зеленоград.ру» 10.08.2020 ZELENOGRAD.RU

Изрисованный вандалами терминал для приёма платежей у входа в «Дикси» третьего торгового центра стал самым отвратительным местом в городе. Таким его признали почти 50% читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в нашем опросе.

По рассказам местных жителей, эту обезображенную будку из-за её вида в итоге стали использовать как туалет.

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После нашей публикации с обращением к префектуре будку оперативно убрали, сообщил читатель «Зеленоград.ру» makso_77. Теперь первенство по отвратительности прочно удерживает подземный переход на станции Крюково (судя по комментариям). Посмотрим, как справятся с ним.

Верите ли вы, что подземный переход в Крюково приведут в порядок?
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Метки:
микрорайон 3, станция крюково, вандализм, подземный пешеходный переход, торговые центры
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Dr. Katz
9 часов назад
Дикси не закрыли заодно?
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