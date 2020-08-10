Кажется, мы нашли самое отвратительное место в Зеленограде
Изрисованный вандалами терминал для приёма платежей у входа в «Дикси» третьего торгового центра стал самым отвратительным местом в городе. Таким его признали почти 50% читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в нашем опросе.
Было
Фото: Антон А.
Стало
Фото: makso_77
По рассказам местных жителей, эту обезображенную будку из-за её вида в итоге стали использовать как туалет.
После нашей публикации с обращением к префектуре будку оперативно убрали, сообщил читатель «Зеленоград.ру» makso_77. Теперь первенство по отвратительности прочно удерживает подземный переход на станции Крюково (судя по комментариям). Посмотрим, как справятся с ним.
Верите ли вы, что подземный переход в Крюково приведут в порядок?
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