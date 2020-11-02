Почти год бывший кинотеатр на площади Юности капитально ремонтировали, а в конце лета, в преддверии открытия в нём спортивного центра новые владельцы здания решили сделать возле него парковку на 27 мест (из них пять — для инвалидов). Комиссия по безопасности дорожного движения, возглавляемая заместителем префекта, разрешила.

При реконструкции площадь сделали пешеходной зоной. Автомобили перестали сюда заезжать — хоть и не сразу, а после того, как со стороны улицы Злобина поставили ограждения. Теперь по запросу коммерческой организации машины снова вернули на площадь. Как решение префектуры согласуется с концепцией площади, как общественного пространства без машин, которую одобрил лично мэр Москвы, непонятно.

В префектуре только порекомендовали владельцам здания поставить какие-то ограждения возле парковки — чтобы там ставили машины только клиенты фитнеса. В администрации «Электрона» планировали поставить гранитные столбики и шлагбаум.

Сейчас ни ограждений, ни шлагбаума нет, а посетители «Электрона» (а может просто случайные водители) уже паркуются слева от здания. Заезжают с улицы Николая Злобина, едут по пешеходной дорожке, знак запрета въезда на месте и никого не смущает. Стоявших здесь ранее гранитные столбики сдвинуты и не мешают проезду, один вообще валяется на земле.