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На площади Юности снова появилась парковка. Заезд под «кирпич», по пешеходной дорожке, мимо детской площадки — всё это с разрешения префектуры и для посетителей нового фитнеса 02.11.2020 ZELENOGRAD.RU

Заезжать на площадь Юности запретили после её реконструкции три года назад. Но теперь машины снова стоят возле «Электрона», причем заезжают под «кирпич», мимо опрокинутых ограждений, проезжая рядом с детской площадкой. И всё это с разрешения префектуры и её комиссии по безопасности дорожного движения.

Почти год бывший кинотеатр на площади Юности капитально ремонтировали, а в конце лета, в преддверии открытия в нём спортивного центра новые владельцы здания решили сделать возле него парковку на 27 мест (из них пять — для инвалидов). Комиссия по безопасности дорожного движения, возглавляемая заместителем префекта, разрешила.

При реконструкции площадь сделали пешеходной зоной. Автомобили перестали сюда заезжать — хоть и не сразу, а после того, как со стороны улицы Злобина поставили ограждения. Теперь по запросу коммерческой организации машины снова вернули на площадь. Как решение префектуры согласуется с концепцией площади, как общественного пространства без машин, которую одобрил лично мэр Москвы, непонятно.

В префектуре только порекомендовали владельцам здания поставить какие-то ограждения возле парковки — чтобы там ставили машины только клиенты фитнеса. В администрации «Электрона» планировали поставить гранитные столбики и шлагбаум.

Сейчас ни ограждений, ни шлагбаума нет, а посетители «Электрона» (а может просто случайные водители) уже паркуются слева от здания. Заезжают с улицы Николая Злобина, едут по пешеходной дорожке, знак запрета въезда на месте и никого не смущает. Стоявших здесь ранее гранитные столбики сдвинуты и не мешают проезду, один вообще валяется на земле.

Пешеходная дорожка, по которой едут машины, прилегает к популярной детской площадке. Ограждений вокруг площадки нет: выбежавший под колеса ребенок — вопрос времени.

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Метки:
парковки, гаражи, стоянки, безопасность дорожного движения, площадь юности
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