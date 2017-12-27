Заезд и парковку возле «Электрона» запретили в этом году после реконструкции, при этом расширили парковку со стороны улицы Юности.

Другая проблема — уборочные машины. Похоже, они приезжают на площадь по своему графику, не учитывающему время суток и массовые мероприятия. Например, в субботу вечером на заполненную взрослыми и детьми площадь приехали сразу два мини-трактора Bobcat и разъезжали между людьми.