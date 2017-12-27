После капремонта въезд на площадь Юности закрыли с помощью запрещающего знака — «кирпича». Однако он не мешает проезду автомобилей, которые по-прежнему паркуются за бывшим кинотеатром «Электрон» — рядом с новой детской площадкой. Автоинспекция, видимо, не контролирует эту территорию, а запрещающий знак не работает, и закрывать проезд надо другими способами.
Заезд и парковку возле «Электрона» запретили в этом году после реконструкции, при этом расширили парковку со стороны улицы Юности.
Другая проблема — уборочные машины. Похоже, они приезжают на площадь по своему графику, не учитывающему время суток и массовые мероприятия. Например, в субботу вечером на заполненную взрослыми и детьми площадь приехали сразу два мини-трактора Bobcat и разъезжали между людьми.
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